Ra mắt cuốn sách đặc biệt về chân dung 100 họa sỹ Việt Nam hiện đại

(Ngày Nay) - Những tác phẩm siêu thực của Lê Huy Tiếp, đề tài miền núi của Lê Thế Anh, phong cách hiện thực của Phạm Bình Chương... tất cả đều có mặt trong cuốn sách về chân dung 100 họa sỹ Việt Nam đương đại.

Có những hành trình bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ - một bức tranh, một lời bình, hay một kết nối giữa hai người chưa từng gặp mặt nhưng cùng chung một nhịp đập thẩm mỹ.

Từ khoảnh khắc ấy, Vietnam Art Space (VAS) ra đời - không chỉ là một "sân chơi" trên mạng xã hội, mà như một không gian mở cho những tâm hồn yêu nghệ thuật Việt Nam, nơi mọi người có thể gặp gỡ, chia sẻ và lan tỏa cảm hứng sáng tạo.

Sau 10 năm hoạt động, Vietnam Art Space đã trở thành một cộng đồng đặc biệt trong đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam, với hơn 78.000 thành viên, hàng nghìn tác phẩm được giới thiệu và hàng trăm cuộc gặp gỡ, triển lãm được khơi nguồn từ những kết nối trực tuyến.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, cộng đồng nghệ thuật Vietnam Art Space ra mắt sách “Nghệ thuật kết nối-100 nghệ sỹ đương đại Vietnam Art Space” và trưng bày tác phẩm của các nghệ sỹ tham gia. Sự kiện diễn ra từ ngày 31/1 đến 1/2 tại Khoái Gallery, Bảo tàng Văn học Việt Nam, Hà Nội.

Cuốn sách như một gallery giới thiệu chân dung và tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam đương đại.

Cuốn sách ghi lại hành trình 10 năm của cộng đồng, quy tụ đóng góp của các quản trị viên và những họa sỹ tiêu biểu đã làm nên diện mạo đa sắc của nghệ thuật tạo hình Việt đương đại.

“Nhìn lại chặng đường 10 năm, chúng ta không chỉ thấy sự trưởng thành của một cộng đồng, mà còn nhận ra sức mạnh mềm của nghệ thuật - thứ có thể gắn kết con người vượt qua mọi khác biệt và khoảng cách. Mỗi tác phẩm trong cuốn sách này không chỉ là một bức tranh, mà là một mảnh ký ức, một câu chuyện của hành trình tìm kiếm ánh sáng, được gom lại thành không gian nghệ thuật Việt Nam - một vũ trụ của cảm xúc, ký ức và niềm tin vào cái đẹp,” họa sỹ Trần Thảo Hiền, người sáng lập và quản trị Vietnam Art Space, chia sẻ.

Nhớ lại 10 năm trước, mạng xã hội ở Việt Nam gần như chưa có không gian chuyên biệt cho hội họa, việc họa sỹ công khai đăng tải tác phẩm còn khá dè dặt. Họa sỹ Trần Thảo Hiền đã thuyết phục các đồng nghiệp mạnh dạn công khai đăng tác phẩm trên không gian mạng với quan điểm: “Nếu chúng ta không mở lòng chia sẻ, sẽ chẳng bao giờ có một thế giới phẳng thật sự cho nghệ thuật Việt Nam.”

Tại đây, nghệ sỹ trẻ tìm thấy sự khích lệ đầu tiên, người sáng tác lâu năm tìm lại cảm hứng, còn công chúng yêu nghệ thuật có thêm một điểm tựa tinh thần giữa nhịp sống hiện đại.

Vietnam Art Space cũng được biết đến là một cộng đồng gắn kết bằng tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Trong suốt 10 năm, Ban quản trị và các thành viên đã cùng nhau tổ chức nhiều cuộc đấu giá tranh gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo, bệnh nhân khó khăn; chung tay ủng hộ cộng đồng trong giai đoạn đại dịch COVID-19; xây dựng lớp học tại vùng cao Sin Suối Hồ (Lai Châu), đồng thời duy trì hoạt động trao học bổng hằng năm cho 50 học sinh nghèo của địa phương này.

Bên cạnh đó, nhiều chuyến đi vẽ trực họa và triển lãm nghệ thuật được tổ chức, kết nối hàng trăm họa sỹ trên khắp cả nước.

Tiếp nối hành trình ấy, với vai trò là quản trị viên mới, họa sỹ Nguyễn Minh (Minh Phố) nhìn nhận, thách thức của Vietnam Art Space trong kỷ nguyên số nằm ở việc giữ vững chất lượng tác phẩm và định vị nghệ sỹ. Đây là nền tảng cốt lõi để VAS bền vững và vươn xa.

“VAS hôm nay đã là nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật và đời sống. Tôi tin rằng, khi cùng nhau kế thừa, gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa và bồi đắp sự sáng tạo không ngừng thì nghệ thuật Việt sẽ cất tiếng nói mạnh mẽ và đầy tự tin trong dòng chảy toàn cầu,” họa sỹ Nguyễn Minh bày tỏ.