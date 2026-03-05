Công bố đề cử Giải Cống hiến 2026: CONGB, Bùi Trường Linh vào Top 10 Nghệ sĩ mới của năm

(Ngày Nay) - Ngày 5/3, báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức công bố Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 năm 2026, đồng thời giới thiệu Top 10 đề cử ở các hạng mục của Giải Âm nhạc Cống hiến năm nay.

Được khởi xướng từ năm 2005 với sự tham gia bầu chọn của báo giới toàn quốc, Giải thưởng Cống hiến được xem là một trong những giải thưởng uy tín của đời sống âm nhạc Việt Nam. Từ mùa giải thứ 17 (2023), ban tổ chức mở rộng quy mô, xây dựng hệ sinh thái giải thưởng gồm hai lĩnh vực: Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC tại Lễ Công bố Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 - năm 2026 cho biết: "Nhìn vào danh sách Top 10 đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 được công bố hôm nay, chúng ta có quyền tự hào về một bức tranh nghệ thuật rực rỡ và đầy tự hào của năm 2025.

Năm qua, chúng ta chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của xu hướng giao thoa giữa di sản văn hóa và âm nhạc đương đại. Các nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội đến các bạn trẻ Gen Z, đã và đang nỗ lực "mở cánh cửa số", dùng công nghệ, tư duy hòa âm phối khí hiện đại để khoác tấm áo mới cho các giá trị lịch sử, truyền thống. Đó là sự bùng nổ của các siêu sự kiện, truyền hình thực tế, các live concert quy mô lớn định hình lại tiêu chuẩn sản xuất trực tiếp. Và đó cũng là sự khẳng định "quyền lực" của các nhà sản xuất, những nghệ sĩ toàn năng có khả năng làm chủ toàn diện quy trình sáng tạo nghệ thuật."

Nhiều gương mặt trẻ nổi bật trong đề cử

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ trong hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Trong Top 10 đề cử có những cái tên thu hút được nhiều sự chú ý trong năm như CONGB, Bùi Trường Linh (Buitruonglinh), LAMOON, Jaysonlei hay T.R.I.

Các đề cử được lựa chọn sau quá trình tổng kết đời sống âm nhạc đại chúng năm 2025. Ban tổ chức đã thành lập Hội đồng bầu chọn gồm nhạc sĩ Tạ Giáng Son, NSƯT – TS Phương Nga, nhà báo Ngô Bá Lục và nhà báo Lê Phương Hiền để tham gia cùng Hội đồng chuyên môn của báo Thể thao và Văn hóa trong việc xây dựng danh sách đề cử.

Từ danh sách dự kiến ban đầu, ban tổ chức gửi tham khảo ý kiến tới các nhà báo theo dõi lĩnh vực âm nhạc trên toàn quốc trước khi hoàn thiện Top 10 đề cử ở 10 hạng mục của giải. Tổng cộng gần 60 tác giả, tác phẩm và chương trình được vinh danh trong danh sách này.

Những đề cử nổi bật của nhạc Việt năm 2025

Ở hạng mục Bài hát của năm, nhiều ca khúc gây chú ý trong năm qua góp mặt như Bắc Bling của Hòa Minzy, Ánh mắt biết cười của Quang Hùng MasterD, Letting Go của Mỹ Anh hay Một ngày nào đó của Hoàng Dũng kết hợp Đen.

Hạng mục Music Video của năm có các sản phẩm nổi bật về ý tưởng và hình ảnh như Cứu lấy âm nhạc của Wren Evans, Dù cho tận thế (vẫn yêu em) của ERIK, hay Mục hạ vô nhân của SOOBIN kết hợp Binz.

Trong khi đó, các hạng mục dành cho nghệ sĩ và người sáng tạo tiếp tục quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của nhạc Việt. Hạng mục Nữ ca sĩ của năm có các đề cử như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Văn Mai Hương, Hương Tràm hay NSND Thanh Lam. Ở hạng mục Nam ca sĩ của năm có Tùng Dương, Hoàng Dũng, SOOBIN, Phan Mạnh Quỳnh, Quang Hùng MasterD.

Ở phía sau sân khấu, các nhà sản xuất và nhạc sĩ được đề cử gồm DTAP, SlimV, Masew, JustaTee, Đức Trí hay Hứa Kim Tuyền.

Công chúng bắt đầu bình chọn từ ngày 5/3

Từ 15 giờ ngày 5/3/2026, công chúng có thể tham gia bình chọn cho các đề cử trên hệ thống Bvote của giải thưởng.

Vòng bình chọn đầu tiên diễn ra đến hết ngày 15/3/2026. Đề cử đứng đầu mỗi hạng mục ở vòng này sẽ được đặc cách vào thẳng Top 5 đề cử chính thức. Bốn vị trí còn lại được xác định dựa trên tổng điểm từ bình chọn của công chúng và phiếu bầu của hội đồng bầu chọn, theo tỷ lệ 50% - 50%.

Danh sách Top 5 đề cử chính thức dự kiến công bố vào tối 20/3. Sau đó, công chúng tiếp tục tham gia vòng bình chọn chung cuộc đến hết ngày 5/4/2026. Kết quả cuối cùng được xác định dựa trên điểm bình chọn của công chúng và phiếu bầu của các nhà báo theo dõi âm nhạc trên toàn quốc, mỗi bên chiếm 50%.

Tôn vinh cả âm nhạc và thể thao

Bên cạnh Giải Âm nhạc Cống hiến, Giải Thể thao Cống hiến 2026 tiếp tục tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật cho thể thao Việt Nam thông qua bốn hạng mục gồm: Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến.

Ba đề cử cho hạng mục Chiến tích thể thao của năm năm nay gồm: đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games và đội tiếp sức nữ 4x400m môn điền kinh tiếp tục giành HCV SEA Games 33.

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 năm 2026 dự kiến diễn ra vào tối 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).