Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông được tổ chức ngày 25-26/12

(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, trường đại học có trường Trung học Phổ thông chuyên; Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2025-2026.
Cụ thể, lịch thi các môn như sau: Ngày 25/12/2025: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Ngày 26/12/2025: Thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; Thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Giờ cắt bì đề thi tại phòng thi là 7 giờ 50 phút. Thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 8 giờ.

Nội dung thi theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 và Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025 (đối với các môn thi ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành) và công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp Trung học Phổ thông.

Đề thi sẽ chuyển giao qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ. Việc tiếp nhận và in sao đề thi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các đơn vị trước ngày 15/12/2025. Trường hợp phải sử dụng đề thi dự bị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định và thông báo lịch thi, hướng dẫn việc sử dụng đề thi dự bị.

Các đơn vị dự thi sử dụng thống nhất phần mềm quản lý thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Phần mềm thi học sinh giỏi và hướng dẫn sử dụng phần mềm sẽ được gửi tới các đơn vị trước ngày 18/11/2025.

Trước ngày 25/11/2025, các Hội đồng coi thi gửi bản đăng ký số lượng thí sinh dự thi (bản scan) và file dữ liệu tại Phụ lục 1 của phần mềm thi học sinh giỏi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng).

Trước ngày 1/12/2025, các đơn vị dự thi thuộc Hội đồng coi thi ghép gửi bản đăng ký dự thi, danh sách thí sinh đăng ký dự thi và các dữ liệu cần thiết cho đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi ghép.

Trước ngày 5/12/2025, các Hội đồng coi thi gửi Danh sách thí sinh đăng ký dự thi (bản cứng) và file dữ liệu của phần mềm thi học sinh giỏi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng).

Trước ngày 16/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cho các đơn vị dự thi về việc tổ chức các Hội đồng coi thi và điều động nhân sự tham gia các Hội đồng coi thi.

Đối với môn thi Tin học và Ngoại ngữ, bố trí giám thị coi thi môn Tin học là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy môn Tin học; giám thị coi thi môn Ngoại ngữ là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy môn Ngoại ngữ. Để bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình coi thi môn Ngoại ngữ (mỗi phòng thi có ít nhất một giám thị trong phòng là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy hoặc hiểu được môn Ngoại ngữ của phòng thi đó).

Trước ngày 18/12/2025, các đơn vị dự thi gửi danh sách nhân sự được cử tham gia Hội đồng coi thi đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định đến các đơn vị dự thi được điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước 15 ngày so với ngày thi, nếu chưa nhận được giấy thi, túi đựng bài thi, đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi phải liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng) để xử lý kịp thời.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các Hội đồng thi chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn điện, đường truyền internet… phục vụ cho việc tổ chức thi; đặc biệt với các môn Tin học, Ngoại ngữ.

THPT học sinh giỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo

