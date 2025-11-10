Lái thử VF 6 lần đầu, Gen Z làm ngành năng lượng xanh bỏ luôn ý định mua xe xăng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Quyết định mua VF 6 Plus chỉ sau một lần lái thử, người dùng cho biết, VF 6 không chỉ hợp túi tiền, mà còn hợp cả lối sống – hiện đại, xanh, và đủ cảm xúc để đồng hành mỗi ngày.
Lái thử VF 6 lần đầu, Gen Z làm ngành năng lượng xanh bỏ luôn ý định mua xe xăng

Chốt mua xe chỉ sau một lần lái thử

Khi được hỏi lý do khiến anh chọn mua một chiếc VinFast VF 6 Plus, anh Đỗ Tuấn Dũng (25 tuổi, Hà Nội), một người trẻ đang làm trong ngành năng lượng tái tạo chỉ cười và nói: “Vì nó hợp với mình.”

Theo anh Dũng, chiếc xe là tấm gương phản chiếu phong cách sống của người lái. VF 6 nhỏ gọn, hiện đại, đủ mạnh mẽ để thỏa mãn cảm giác lái. Đây dường như là một lựa chọn tự nhiên đối với phong cách sống của chủ xe Gen Z này.

Anh Đỗ Tuấn Dũng (Hà Nội) cho rằng quyết định lựa chọn xe điện phù hợp với phong cách sống của mình.

“Mình làm về điện gió, điện mặt trời, nên việc chọn xe điện là một cách sống nhất quán với công việc, vừa bảo vệ môi trường, vừa khuyến khích di chuyển xanh”, anh chia sẻ. Anh Dũng mua chiếc VF 6 Plus vào tháng 1/2025 và đến nay đã đi được hơn 6.000 km.

Là người quan tâm đến cảm giác lái, anh Dũng đặc biệt đánh giá cao sức mạnh và độ phản hồi của chiếc VF 6. Trước đó, anh đã từng thử qua khá nhiều xe, cả xăng và điện, nhưng VF 6 mang lại cho anh cảm giác đặc biệt: khỏe, chân thật khi vận hành, phản hồi nhanh. Tay lái cũng có độ đầm và chính xác. Với VF 6, anh có thể vượt xe trên cao tốc một cách dứt khoát, không phải đắn đo.

Lần đầu lái thử VF 6 của anh Dũng là bản demo từ trước khi xe chính thức ra mắt. “Lúc đó xe mạnh hơn mình tưởng, khi bật chế độ Sport mà chỉ cần mớm nhẹ ga là xe giật vọt lên ngay”, anh chia sẻ. Cảm giác mạnh mẽ đó khiến anh tò mò và đi đến quyết định “chốt đơn”. Sau này, khi nhận bản thương mại, anh Dũng nhận thấy xe vẫn tăng tốc “bốc” nhưng mượt hơn nhiều, khiến anh rất hài lòng.

Lái thử VF 6 lần đầu, Gen Z làm ngành năng lượng xanh bỏ luôn ý định mua xe xăng ảnh 1

Anh Dũng đánh giá cao khả năng vận hành cũng như loạt công nghệ ADAS trên VF 6.

Điều khiến anh Dũng bất ngờ nhất là hệ thống hỗ trợ lái ADAS trên VF 6 thực sự hữu dụng. “Xe nhận diện và xử lý tình huống sát với thực tế đường phố Việt Nam. Phanh tự động cũng rất ổn định, can thiệp đúng lúc và không khiến người lái bị giật mình như nhiều xe Hàn mà mình từng lái thử”, vị khách hàng đánh giá.

Ngoài những ưu điểm về vận hành, vị chủ xe nói thêm, anh chọn bản Plus bởi xe có mâm lớn tới 19 inch, mang đến vẻ ngoài thể thao, mạnh mẽ hơn. Xe có thêm những tiện ích nhỏ nhưng thực dụng như ghế làm mát, rất phù hợp cho mùa hè Hà Nội và màn hình HUD giúp người lái tập trung trên đường.

“Chiếc xe không chỉ để đi lại, mà để tận hưởng”

Từ khi sử dụng VF 6, anh Dũng cảm thấy thói quen di chuyển của mình cũng thay đổi. Anh cho rằng, đôi khi người trẻ chọn xe không chỉ để đi lại, mà để tận hưởng. “Chạy xe lên một cung đường đẹp tận hưởng sức mạnh tuyệt đối của xe, sẽ thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Với mình, chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà còn là cách để giải phóng năng lượng”, anh Dũng chia sẻ.

Anh cũng thừa nhận, đi xe điện khiến anh bắt đầu tập cách nghỉ ngơi khoa học hơn trong những chuyến đi xa. Trong khi chạy xe xăng thường có xu hướng đi cố và không có sự tính toán điểm dừng hợp lý, đi xe điện yêu cầu người lái sắp xếp cả thời gian nghỉ, nên không bị mệt mỏi hoặc quá sức.

Lái thử VF 6 lần đầu, Gen Z làm ngành năng lượng xanh bỏ luôn ý định mua xe xăng ảnh 2

Vị chủ xe khẳng định việc sạc xe điện “đỡ phải nghĩ nhiều hơn cả đi đổ xăng”.

Hiện nay, độ phủ trạm sạc điện của V-Green cũng ngày càng tăng lên, với quy hoạch 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, nên theo anh, việc sạc xe trở nên rất tiện, muốn đi đâu cũng sạc được. “Giờ lại thấy đi sạc xe đỡ phải nghĩ nhiều hơn cả đi đổ xăng”, anh Dũng bày tỏ.

Như trong chuyến đi gần nhất từ Hà Nội về Hải Phòng, rồi nối tiếp xuống Hạ Long, anh ghi nhận trạm sạc trải khắp trên đường, gần hết điện thì chỉ cần dừng 20 phút sạc là đủ pin đi tiếp. Hơn nữa, nhờ được miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng nên anh có cảm giác “đi chơi không tốn tiền nhiên liệu”.

Nếu phải chọn một từ để miêu tả mối quan hệ với chiếc xe VF 6, anh cho biết sẽ chọn từ “đồng hành”. “Không chỉ vì đi cùng nhau nhiều, mà vì nó hợp mình, hiểu mình, và làm mọi chuyến đi trở nên dễ chịu hơn”, vị chủ xe bày tỏ.

PV
VF 6 xe điện Vinfast

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.
Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.
Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật.
Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ
(Ngày Nay) - Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao - Tây Đô.
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
(Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.