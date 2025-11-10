Lái thử VF 6 lần đầu, Gen Z làm ngành năng lượng xanh bỏ luôn ý định mua xe xăng

(Ngày Nay) - Quyết định mua VF 6 Plus chỉ sau một lần lái thử, người dùng cho biết, VF 6 không chỉ hợp túi tiền, mà còn hợp cả lối sống – hiện đại, xanh, và đủ cảm xúc để đồng hành mỗi ngày.

Chốt mua xe chỉ sau một lần lái thử

Khi được hỏi lý do khiến anh chọn mua một chiếc VinFast VF 6 Plus, anh Đỗ Tuấn Dũng (25 tuổi, Hà Nội), một người trẻ đang làm trong ngành năng lượng tái tạo chỉ cười và nói: “Vì nó hợp với mình.”

Theo anh Dũng, chiếc xe là tấm gương phản chiếu phong cách sống của người lái. VF 6 nhỏ gọn, hiện đại, đủ mạnh mẽ để thỏa mãn cảm giác lái. Đây dường như là một lựa chọn tự nhiên đối với phong cách sống của chủ xe Gen Z này.

Anh Đỗ Tuấn Dũng (Hà Nội) cho rằng quyết định lựa chọn xe điện phù hợp với phong cách sống của mình.

“Mình làm về điện gió, điện mặt trời, nên việc chọn xe điện là một cách sống nhất quán với công việc, vừa bảo vệ môi trường, vừa khuyến khích di chuyển xanh”, anh chia sẻ. Anh Dũng mua chiếc VF 6 Plus vào tháng 1/2025 và đến nay đã đi được hơn 6.000 km.

Là người quan tâm đến cảm giác lái, anh Dũng đặc biệt đánh giá cao sức mạnh và độ phản hồi của chiếc VF 6. Trước đó, anh đã từng thử qua khá nhiều xe, cả xăng và điện, nhưng VF 6 mang lại cho anh cảm giác đặc biệt: khỏe, chân thật khi vận hành, phản hồi nhanh. Tay lái cũng có độ đầm và chính xác. Với VF 6, anh có thể vượt xe trên cao tốc một cách dứt khoát, không phải đắn đo.

Lần đầu lái thử VF 6 của anh Dũng là bản demo từ trước khi xe chính thức ra mắt. “Lúc đó xe mạnh hơn mình tưởng, khi bật chế độ Sport mà chỉ cần mớm nhẹ ga là xe giật vọt lên ngay”, anh chia sẻ. Cảm giác mạnh mẽ đó khiến anh tò mò và đi đến quyết định “chốt đơn”. Sau này, khi nhận bản thương mại, anh Dũng nhận thấy xe vẫn tăng tốc “bốc” nhưng mượt hơn nhiều, khiến anh rất hài lòng.

Điều khiến anh Dũng bất ngờ nhất là hệ thống hỗ trợ lái ADAS trên VF 6 thực sự hữu dụng. “Xe nhận diện và xử lý tình huống sát với thực tế đường phố Việt Nam. Phanh tự động cũng rất ổn định, can thiệp đúng lúc và không khiến người lái bị giật mình như nhiều xe Hàn mà mình từng lái thử”, vị khách hàng đánh giá.

Ngoài những ưu điểm về vận hành, vị chủ xe nói thêm, anh chọn bản Plus bởi xe có mâm lớn tới 19 inch, mang đến vẻ ngoài thể thao, mạnh mẽ hơn. Xe có thêm những tiện ích nhỏ nhưng thực dụng như ghế làm mát, rất phù hợp cho mùa hè Hà Nội và màn hình HUD giúp người lái tập trung trên đường.

“Chiếc xe không chỉ để đi lại, mà để tận hưởng”

Từ khi sử dụng VF 6, anh Dũng cảm thấy thói quen di chuyển của mình cũng thay đổi. Anh cho rằng, đôi khi người trẻ chọn xe không chỉ để đi lại, mà để tận hưởng. “Chạy xe lên một cung đường đẹp tận hưởng sức mạnh tuyệt đối của xe, sẽ thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Với mình, chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà còn là cách để giải phóng năng lượng”, anh Dũng chia sẻ.

Anh cũng thừa nhận, đi xe điện khiến anh bắt đầu tập cách nghỉ ngơi khoa học hơn trong những chuyến đi xa. Trong khi chạy xe xăng thường có xu hướng đi cố và không có sự tính toán điểm dừng hợp lý, đi xe điện yêu cầu người lái sắp xếp cả thời gian nghỉ, nên không bị mệt mỏi hoặc quá sức.

Hiện nay, độ phủ trạm sạc điện của V-Green cũng ngày càng tăng lên, với quy hoạch 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, nên theo anh, việc sạc xe trở nên rất tiện, muốn đi đâu cũng sạc được. “Giờ lại thấy đi sạc xe đỡ phải nghĩ nhiều hơn cả đi đổ xăng”, anh Dũng bày tỏ.

Như trong chuyến đi gần nhất từ Hà Nội về Hải Phòng, rồi nối tiếp xuống Hạ Long, anh ghi nhận trạm sạc trải khắp trên đường, gần hết điện thì chỉ cần dừng 20 phút sạc là đủ pin đi tiếp. Hơn nữa, nhờ được miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng nên anh có cảm giác “đi chơi không tốn tiền nhiên liệu”.

Nếu phải chọn một từ để miêu tả mối quan hệ với chiếc xe VF 6, anh cho biết sẽ chọn từ “đồng hành”. “Không chỉ vì đi cùng nhau nhiều, mà vì nó hợp mình, hiểu mình, và làm mọi chuyến đi trở nên dễ chịu hơn”, vị chủ xe bày tỏ.