Làn sóng sơ tán lớn khỏi thành phố Gaza, 200.000 người đã rời đi

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 11/9 cho biết hàng chục nghìn người Palestine đã sơ tán khỏi Gaza City trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người rời khu vực này trong những tuần gần đây lên khoảng 200.000 người.

Ngày 9/9, IDF lần đầu tiên ra thông báo di dời người dân của toàn bộ thành phố Gaza để họ có thể triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt Hamas ở khu vực này. Theo ước tính, hiện có khoảng 1 triệu người Palestine đang sống ở thành phố Gaza.

Những ngày qua, quân đội Israel tăng cường không kích và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tấn công tổng lực trên bộ vào thành phố Gaza.

Các tòa nhà cao tầng nghi có liên kết với Hamas bị dội bom, khiến dân cư di tán liên tục.

Tình hình nhân đạo ở Gaza đang ở mức cực kỳ khẩn cấp, với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và chỗ ở trầm trọng.

Trong bối cảnh lực lượng quân sự Israel tiếp tục leo thang, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia cảnh báo về thảm họa nhân đạo, kêu gọi ngừng bắn, đảm bảo an toàn cho dân thường.