Israel tiến hành các cuộc tấn công ác liệt vào thành phố Gaza

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ các cơ quan y tế do Hamas quản lý, ít nhất 18 người Palestine đã thiệt mạng trong các đợt không kích và pháo kích của Israel.
Quân đội Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc tấn công ác liệt vào thành phố Gaza và vùng phụ cận trong đêm rạng sáng 31/8, gây thương vong lớn cho dân thường và buộc nhiều người phải di tản khẩn cấp.

Theo thông tin từ các cơ quan y tế do Hamas quản lý, ít nhất 18 người Palestine đã thiệt mạng trong các đợt không kích và pháo kích của Israel. Trong số này có 13 nạn nhân đang tìm kiếm thực phẩm gần một điểm cứu trợ ở miền trung Gaza và ít nhất 2 người khác thiệt mạng khi đang ở trong nhà tại thành phố Gaza.

Khu dân cư Sheikh Radwan - một trong những khu vực đông dân nhất của thành phố Gaza - đã phải hứng chịu đợt tấn công dữ dội kéo dài suốt 2 ngày qua.

Người dân địa phương cho biết khu vực này liên tục bị pháo kích từ xe tăng và không kích, buộc hàng loạt gia đình phải di tản về phía Tây thành phố để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Truyền thông Israel đưa tin Abu Obeida - người phát ngôn cánh quân sự của Hamas, đã thiệt mạng trong các đợt tấn công này. Tuy nhiên, Văn phòng người phát ngôn IDF cho biết họ đang xem xét các báo cáo và các thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Trong 3 tuần qua, IDF đã từng bước gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh thành phố Gaza.

Mới đây nhất, vào ngày 29/8, quân đội Israel đã chấm dứt các lệnh tạm ngừng hoạt động tại khu vực - vốn cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào, đồng thời tuyên bố đây là "khu vực tác chiến nguy hiểm," báo hiệu khả năng một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm chiếm đóng thành phố này.

Israel Dải Gaza Gaza

