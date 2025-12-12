Lãnh đạo Bộ Tài chính thăm và làm việc với Tập đoàn AIA tại Hồng Kông, Trung Quốc

(Ngày Nay) - Để phục vụ việc nghiên cứu các chính sách đang xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng như các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ nay đến năm 2030, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Lê Tấn Cận làm Trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Hồng Kông và Trung Quốc từ ngày 1 - 5/12/2025.

Ngày 2/12/2025, đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn AIA tại trụ sở chính của Tập đoàn ở Hồng Kông, Trung Quốc.

Tham gia đoàn công tác, bên cạnh Thứ trưởng Lê Tấn Cận còn có sự hiện diện của ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và lãnh đạo một số phòng chức năng của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Về phía Tập đoàn AIA, tiếp đón đoàn công tác có ông Garth Jones, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn; bà Jayne Plunkett, Phó Tổng Giám đốc Quản trị Rủi ro Tập đoàn; ông Fisher Zhang, Tổng Giám đốc khu vực Tập đoàn; và ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam.

Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cởi mở về tình hình kinh tế - xã hội của một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, đồng thời cập nhật các tập quán và xu hướng mới của thị trường bảo hiểm khu vực như ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực phục vụ của đội ngũ đại lý. Những xu hướng này đòi hỏi sự đầu tư và đổi mới mạnh mẽ từ cả phía Chính phủ và doanh nghiệp để thích ứng. Lãnh đạo Tập đoàn AIA cũng chia sẻ một số định hướng kinh doanh chiến lược và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Tài chính đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà AIA Việt Nam đã đạt được, cũng như những đóng góp của Tập đoàn AIA cho thị trường bảo hiểm nói riêng và nền kinh tế nói chung trong suốt 25 năm hoạt động tại Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng Tập đoàn AIA sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam và chúc AIA Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

