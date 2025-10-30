Lãnh đạo Mỹ-Trung hội đàm giữa căng thẳng thương mại

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chụp ảnh chung với Chủ tịch Tập Cận Bình, bày tỏ tin tưởng "cuộc gặp sẽ rất thành công" và mô tả lãnh đạo Trung Quốc là "nhà đàm phán cứng rắn."

Sáng 30/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cuộc hội đàm trực tiếp tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chụp ảnh chung với Chủ tịch Tập Cận Bình, bày tỏ tin tưởng "cuộc gặp sẽ rất thành công" và mô tả lãnh đạo Trung Quốc là "nhà đàm phán cứng rắn."

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng hai bên có thể ký một thỏa thuận thương mại trong ngày 30/10, đồng thời kỳ vọng hai nước sẽ có mối quan hệ tốt đẹp lâu dài.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ “rất vui” khi được gặp Tổng thống Mỹ. Trong phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh do hoàn cảnh quốc gia của Trung Quốc và Mỹ khác nhau, việc tồn tại một số bất đồng là điều khó tránh khỏi; với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đôi khi cũng sẽ nảy sinh va chạm và điều đó là bình thường.

Trước những sóng gió và thách thức, ông và Tổng thống Trump cần phải xác định đúng hướng đi, nắm vững đại cục, để “con thuyền lớn” của quan hệ Trung-Mỹ có thể tiếp tục tiến lên ổn định.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 5 ngày đến 3 nước châu Á của Tổng thống Donald Trump, diễn ra trước khi ông lên đường trở về Mỹ.

Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu hai lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Osaka, Nhật Bản, hồi tháng 6/2019.