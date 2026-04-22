Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 156 năm ngày sinh V.I.Lenin

(Ngày Nay) - Lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Vladimir Ilyich Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của công nhân và nhân dân lao động thế giới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dâng hoa tưởng nhớ V.I.Lênin.
Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (22/4/1870-22/4/2026), Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài Vladimir Ilyich Lenin (Vườn hoa Chi Lăng, đường Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội).

Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Tại buổi dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Vladimir Ilyich Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người sáng lập Nhà nước Soviet - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội; nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Vladimir Ilyich Lenin (tên khai sinh là Vladimir Ilyich Ulyanov), sinh ngày 22/4/1870 ở Nga. Ông là một nhà cách mạng, nhà chính trị và lý luận chính trị xuất sắc. Ông đồng thời là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Karl Marx và Friedrich Engels.

Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917).

Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới. Với những di sản tư tưởng, lý luận để lại cho nhân loại tiến bộ, Vladimir Ilyich Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

PV
Giải thưởng Gian hàng có quy mô lớn nhất tại VITM 2026
Malaysia giành ba giải thưởng danh giá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Malaysia đã ghi dấu ấn quan trọng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch được ưa chuộng trong khu vực ASEAN. Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 15 của VITM và cũng là lần thứ 10 Tourism Malaysia tham gia sự kiện, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.
5 tờ báo xưa: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật đang triển lãm tại Đường sách TP.HCM
Ngắm 5 tờ báo xưa “quý như vàng”
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.
Một tạo hình của NSƯT Võ Minh Lâm trong MV "Ánh sao Việt Nam"
MV “Ánh sao Việt Nam” - một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV "Ánh sao Việt Nam" , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.
TS. Trần Hoài và các cộng tác viên thuộc dự án "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam". Ảnh: NVCC
Đưa tiếng nói các cộng đồng làm du lịch miền núi phía Bắc tới diễn đàn quốc tế
(Ngày Nay) - Một dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế về "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng học thuật quốc tế. Dự án được tài trợ bởi Viện Hàn lâm Anh quốc, với sự phối hợp giữa Đại học Cumbria, VinUniversity và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN), cùng sự tham gia của người dân thuộc các cộng đồng dân tộc H'Mông, Dao, Mường, Giáy, Tày.