Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 156 năm ngày sinh V.I.Lenin

(Ngày Nay) - Lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Vladimir Ilyich Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của công nhân và nhân dân lao động thế giới.

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (22/4/1870-22/4/2026), Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài Vladimir Ilyich Lenin (Vườn hoa Chi Lăng, đường Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội).

Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Tại buổi dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Vladimir Ilyich Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người sáng lập Nhà nước Soviet - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội; nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Vladimir Ilyich Lenin (tên khai sinh là Vladimir Ilyich Ulyanov), sinh ngày 22/4/1870 ở Nga. Ông là một nhà cách mạng, nhà chính trị và lý luận chính trị xuất sắc. Ông đồng thời là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Karl Marx và Friedrich Engels.

Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917).

Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới. Với những di sản tư tưởng, lý luận để lại cho nhân loại tiến bộ, Vladimir Ilyich Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.