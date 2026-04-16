Bảo tàng Hà Nội chính thức trở thành điểm du lịch cấp thành phố

(Ngày Nay) - Chiều 15/4, Bảo tàng Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận là điểm du lịch cấp thành phố theo Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 30/3/2026. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị đẩy mạnh quảng bá, nâng tầm trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn của Thủ đô.

Bảo tàng Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận điểm du lịch và gặp mặt xúc tiến du lịch năm 2026. Sự kiện nhằm chia sẻ định hướng phát triển, giới thiệu các sản phẩm – hoạt động mới, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, góp phần lan tỏa hình ảnh bảo tàng như một điểm đến văn hóa đặc sắc.

Là một trong những thiết chế văn hóa lớn và hiện đại bậc nhất của Hà Nội, Bảo tàng được khởi công năm 2008 và mở cửa năm 2010 nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ chùa Một Cột, với quy mô hơn 54.000 m². Năm 2016, tạp chí Business Insider (Mỹ) đã bình chọn Bảo tàng Hà Nội là một trong 36 bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới.

Hiện nay, bảo tàng lưu giữ hơn 70.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có 6 nhóm bảo vật quốc gia. Không gian trưng bày được xây dựng theo phương pháp hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nội thất và cảnh quan thiên nhiên bên ngoài. Nội dung trưng bày gồm 7 chủ đề lớn với 35 chuyên đề, tái hiện toàn diện lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Bên cạnh khu trưng bày cố định trong nhà, đơn vị còn phát triển các không gian trải nghiệm trong nhà và ngoài trời, khu dịch vụ, khu mua sắm cùng các sự kiện văn hóa – nghệ thuật. Những đổi mới này giúp di sản “sống” gần gũi hơn với đời sống đương đại, chẳng hạn như không gian sắp đặt nghệ thuật từ mảnh xác máy bay và vỏ bom.

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác trưng bày, hoàn thiện hệ thống thường xuyên, xây dựng trưng bày chuyên đề và ứng dụng công nghệ tăng tính tương tác, Bảo tàng Hà Nội không chỉ là nơi lưu giữ giá trị lịch sử – văn hóa mà còn dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Việc được công nhận điểm du lịch cấp thành phố khẳng định đơn vị đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tài nguyên, hạ tầng, dịch vụ và môi trường du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết: "Trong những năm qua, bảo tàng liên tục đổi mới, triển khai các chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên. Thời gian tới, đơn vị sẽ liên kết với các công ty lữ hành tổ chức tour tham quan, trải nghiệm khu trưng bày và thăm kho; đồng thời tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật có thu phí nhằm thu hút người dân và du khách".

Ông nhấn mạnh định hướng lấy công chúng làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và truyền thông di sản, đồng thời tăng cường liên kết để hình thành các sản phẩm du lịch – giáo dục, trải nghiệm đặc trưng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu khẳng định việc công nhận là sự ghi nhận chính thức của thành phố đối với nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản và đánh giá Bảo tàng Hà Nội là thiết chế văn hóa tiêu biểu, nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử – văn hóa đặc sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Với quy mô lớn, hệ thống trưng bày phong phú và hoạt động trải nghiệm đa dạng, bảo tàng có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường liên kết tour tuyến và xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn.

Tại hội nghị, Bảo tàng Hà Nội đã gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành để triển khai xúc tiến du lịch, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học như Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN), Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và giáo dục di sản. Đơn vị cũng trao tặng thẻ VIP tham quan miễn phí cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp tiêu biểu trong công tác bảo tồn di sản.

Việc được công nhận điểm du lịch không chỉ là sự ghi nhận mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và trải nghiệm. Với định hướng đổi mới, chuyên nghiệp và hội nhập, Bảo tàng Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc, góp phần làm phong phú bản đồ du lịch Thủ đô.