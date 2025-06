Lễ Khai Mạc Hội Chợ ENTECH Hanoi 2025: Bước Tiến Chuyển Đổi Xanh

Sự kiện do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, với sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Khoa học Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam, Bộ Môi trường Hàn Quốc và Thành phố Busan – Hàn Quốc. ENTECH Hanoi 2025 nằm trong Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 18/11/2024, triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng cam kết Net Zero và Quy hoạch điện VIII, hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo. Hội chợ tập trung vào xử lý rác thải, nước thải, khí thải; phát triển năng lượng mặt trời, gió, hydro; công nghệ tiết kiệm năng lượng và giải pháp pin, lưu trữ năng lượng với công suất dự kiến 300 MW vào năm 2030.

Được tổ chức từ năm 2009, ENTECH Hanoi qua 15 kỳ đã thu hút 3.076 doanh nghiệp, trưng bày hơn 18.000 sản phẩm, dịch vụ, đạt 1.390 thỏa thuận hợp tác trị giá trên 212 triệu USD và tổ chức 52 hội thảo chuyên ngành. Sự kiện tạo cơ hội cho doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nghiên cứu gặp gỡ, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy thị trường công nghệ tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Năm nay, hội chợ nhắm đến mục tiêu tiết kiệm 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng của Hà Nội, với mức tiết kiệm hàng năm tối thiểu 2,2% điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng, nông nghiệp và sinh hoạt.

Lễ khai mạc diễn ra tại Hội trường tầng 2, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành trung ương như Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Đại sứ quán, tham tán thương mại các nước; lãnh đạo TP Hà Nội, các quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhấn mạnh ENTECH Hanoi là cầu nối giao thương hiệu quả, thu hút doanh nghiệp lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ, Trung Quốc, mang đến công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường: "Với sự chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế, cùng với sự hỗ trợ hiệu quả, tạo điều kiện tối đa của các cơ quan, đơn vị, ENTECH HANOI 2025 hứa hẹn sẽ tạo môi trường giao thương sôi động, hợp tác kinh doanh về lĩnh vực hiệu quả năng lượng – môi trường, giúp cho các doanh nghiệp Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại có hàm lượng chất xám cao và công nghệ sạch trong lĩnh vực năng lượng, kết nối với các công nghệ tiên tiến trên thế giới, qua đó chuyển giao công nghệ, phát triển kinh doanh."

Cùng ngày, Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam 2025 được tổ chức vào 13h30 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thảo luận về xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, chính sách của Chính phủ và cơ hội, thách thức của Hà Nội trong chuyển đổi xanh. Tại I.C.E Hanoi, các hội thảo chuyên đề về công nghệ pin, lưu trữ năng lượng và ngành công nghiệp xanh, cùng Diễn đàn giao thương Việt Nam - Hàn Quốc - Trung Quốc kết nối gần 100 doanh nghiệp, sẽ diễn ra sôi nổi. Các hoạt động trưng bày công nghệ xử lý chất thải, nước, khí, quan trắc tự động, thiết bị tiết kiệm năng lượng, kết nối B2B và tham quan doanh nghiệp tiêu biểu cũng được tổ chức.

ENTECH Hanoi 2025 tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, đặc biệt là pin và lưu trữ năng lượng, góp phần giải quyết bài toán thừa điện cục bộ và hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng. Hội chợ được quảng bá qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, trang web của Sở Công Thương Hà Nội và các tạp chí chuyên ngành. Thông tin chi tiết tại www.entechhanoi.vn.