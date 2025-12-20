Ứng dụng công nghệ và AI trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch và ung thư

(Ngày Nay) - Những bước tiến mới trong công nghệ chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại, đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra hướng tiếp cận hiệu quả hơn trong phát hiện sớm và điều trị bệnh lý tim mạch, ung thư.

Nội dung này được các chuyên gia nhấn mạnh tại Hội nghị khoa học quốc tế “Ứng dụng công nghệ hình ảnh, xét nghiệm hiện đại và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch và ung thư”, tổ chức tại Cần Thơ ngày 20/12.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định, với vai trò đầu tàu trong y tế chuyên sâu chất lượng cao cho toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Cần Thơ cam kết đầu tư phát triển hạ tầng y tế đồng bộ, đồng thời khuyến khích khu vực y tế tư nhân ứng dụng kỹ thuật cao, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Chu Văn Vinh, Giám đốc Bệnh viện Hòa Hảo Medic Cần Thơ: Chẩn đoán hình ảnh chính xác đóng vai trò then chốt trong nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hình ảnh y học, các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại cùng với trí tuệ nhân tạo đã và đang mở ra những bước tiến đột phá trong y học. Trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ phân tích hình ảnh, dữ liệu xét nghiệm với độ chính xác cao mà còn góp phần giảm tải cho đội ngũ y tế, chuẩn hóa quy trình chẩn đoán và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tại hội nghị, nhiều báo cáo chuyên sâu đã cập nhật các xu hướng mới trong chẩn đoán hình ảnh với sự hỗ trợ của hệ thống máy móc hiện đại và công nghệ tự động hóa, học sâu. Trong lĩnh vực tim mạch, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Trình (Khoa tim mạch, Trung tâm y khoa MEDIC Thành phố Hồ Chí Minh) nêu phương pháp FFR-CT. Đây được giới thiệu như một công cụ không xâm lấn giúp đánh giá chính xác mức độ hẹp động mạch vành, hỗ trợ quyết định điều trị.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của cộng hưởng từ tim (CMR) trong chẩn đoán và tiên lượng hội chứng MINOCA - một thể nhồi máu cơ tim đặc biệt, nhờ khả năng đánh giá đặc tính mô cơ tim, giúp phân biệt nguyên nhân bệnh và tránh các can thiệp không cần thiết.

Song song với lĩnh vực tim mạch, các tiến bộ trong chẩn đoán ung thư trong kỷ nguyên số cũng được cập nhật. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Kha, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, chẩn đoán ung thư đã chuyển từ quan sát thủ công sang số hóa dữ liệu và hiện nay là giai đoạn bùng nổ của AI với các công nghệ học sâu. AI cho thấy hiệu quả vượt trội trong phát hiện sớm ung thư phổi trên CT liều thấp, hỗ trợ sàng lọc ung thư vú, phát hiện polyp đại trực tràng theo thời gian thực và nâng cao độ chính xác trong giải phẫu bệnh kỹ thuật số.

Đáng chú ý, sinh thiết lỏng - phương pháp phát hiện ung thư qua xét nghiệm máu - được đánh giá là xu hướng tiên tiến, trong đó AI đóng vai trò then chốt khi phân tích cơ sở dữ liệu gen khổng lồ để nhận diện ung thư từ giai đoạn rất sớm. Việc tích hợp AI vào quy trình lâm sàng không chỉ rút ngắn thời gian chẩn đoán mà còn hỗ trợ bác sĩ ra quyết định điều trị kịp thời, chính xác hơn.

“Tương lai của y học không phải là AI thay thế bác sĩ, mà là sự cộng sinh giữa công nghệ và con người, nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân”, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Kha nhấn mạnh.