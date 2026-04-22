LHQ kêu gọi hợp tác quốc tế đối phó khủng hoảng kép về khí hậu và năng lượng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Liên hợp quốc nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chính là chìa khóa để đẩy lùi cuộc khủng hoảng “kép” gồm sự nóng lên toàn cầu và giá năng lượng tăng cao.
Các dòng sông ở Mỹ đang nóng lên chưa từng thấy.
Các dòng sông ở Mỹ đang nóng lên chưa từng thấy.

Ngày 21/4, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ lạm phát đình trệ do nhiên liệu hóa thạch gây ra, đồng thời nhấn mạnh hợp tác trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chính là chìa khóa để đẩy lùi cuộc khủng hoảng “kép” gồm sự nóng lên toàn cầu và giá năng lượng tăng cao.

Lạm phát đình trệ là hiện tượng kinh tế khi một quốc gia phải đối mặt đồng thời với tăng trưởng trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp cao và lạm phát kéo dài.

Phát biểu tại lễ khai mạc Đối thoại Khí hậu Petersberg tại Berlin (Đức), ông Stiell nhận định xung đột đang diễn ra tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu hóa thạch ở mức cao trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới, tác động mạnh đến mọi quốc gia cũng như hàng tỷ hộ gia đình.

Quan chức Liên hợp quốc cảnh báo lạm phát đình trệ đang "rình rập” các nền kinh tế, khiến giá cả tăng cao, kéo đà tăng trưởng đi xuống, đẩy nợ công lên cao và tước đi các lựa chọn chính sách cũng như quyền tự chủ của các chính phủ.

Trước tình hình trên, ông Stiell cho rằng các cuộc đàm phán vẫn là công cụ quan trọng và đã mang lại những cam kết mang tính bước ngoặt, trong đó có những thỏa thuận đạt được tại sự kiện Kiểm kê và đánh giá toàn cầu (GST) đầu tiên tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 28 (COP28) ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong giai đoạn thực thi hiện nay, các nước cần biến những cam kết đó thành các dự án thực tế để hướng tới đạt được các mục tiêu đã đã đề ra trước kỳ GST tại COP33.

Thư ký UNFCCC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng sạch, coi đây là giải pháp đảm bảo chi phí, an ninh và quyền tự chủ về năng lượng cho các quốc gia.

Theo đó, ông Stiell kêu gọi các nước hành động quyết liệt nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu kịp thời và bền vững. Các chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ và khuyến khích đầu tư giữa các kỳ COP, đồng thời tăng dòng vốn tài chính đổ vào các nước đang phát triển.

Ông Stiell chỉ ra những lĩnh vực cần hành động khẩn cấp nhất để tạo ra tác động nhanh và mạnh nhất bao gồm: hiện đại hóa lưới điện, giảm phát thải khí methane, triển khai hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng thành phố bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm thích ứng với khí hậu và giảm rác thải.

PV
Liên hợp quốc khí hậu năng lượng biến đổi khí hậu UNFCCC giảm rác thải

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

(Ngày Nay) - Malaysia đã ghi dấu ấn quan trọng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch được ưa chuộng trong khu vực ASEAN. Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 15 của VITM và cũng là lần thứ 10 Tourism Malaysia tham gia sự kiện, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV “Ánh sao Việt Nam” , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.
(Ngày Nay) - Một dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế về "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng học thuật quốc tế. Dự án được tài trợ bởi Viện Hàn lâm Anh quốc, với sự phối hợp giữa Đại học Cumbria, VinUniversity và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN), cùng sự tham gia của người dân thuộc các cộng đồng dân tộc H'Mông, Dao, Mường, Giáy, Tày.