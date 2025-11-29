Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền

(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.
Theo tuyên bố của cơ quan trên, hành vi xâm phạm chủ quyền liên quan đến việc Israel xây dựng 2 bức tường bê tông hình chữ T ở phía Tây Nam và Đông Nam của làng Yaroun, nằm bên trong đường biên giới Liban được quốc tế công nhận. Đơn khiếu nại khẳng định 2 bức tường, được Lực lượng lâm thời của LHQ tại Liban (UNIFIL) ghi nhận, đã dẫn đến hành vi chiếm giữ thêm đất đai của Liban và vi phạm Nghị quyết 1701 của HĐBA LHQ cũng như thỏa thuận ngừng bắn năm 2024 giữa hai nước.

Beirut kêu gọi HĐBA LHQ và Ban Thư ký LHQ triển khai các biện pháp tức thời để ngăn chặn hành vi xâm phạm của Israel đối với chủ quyền của Liban, yêu cầu dỡ bỏ 2 bức tường và đảm bảo Israel rút quân nhanh chóng về phía Nam của Đường Xanh.

Trước đó, ngày 14/11, UNIFIL ra tuyên bố cho biết các nhân viên gìn giữ hòa bình của phái bộ này hồi tháng 10 đã tiến hành cuộc khảo sát không gian địa lý đối với một bức tường chữ T bằng bê tông do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lắp đặt gần làng Yaroun, phát hiện nó vượt ra ngoài Đường Xanh và cắt đứt hơn 4.000 mét vuông lãnh thổ của Liban.

Cũng theo UNIFIL, lực lượng gìn giữ hòa bình đã quan sát thấy hoạt động xây dựng thêm một bức tường chữ T vào tháng 11 trong cùng khu vực. Cuộc khảo sát sau đó xác nhận một phần của công trình mới cũng vượt qua Đường Xanh.

Trong một động thái khác, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem ngày 28/11 tuyên bố lực lượng này có quyền đáp trả đũa vụ Israel không kích sát hại chỉ huy quân sự cấp cao Haytham Ali Tabatabai tại khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut hồi tuần trước.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Qassem gọi vụ tấn công là “hành động xâm lược và tội ác trắng trợn”, đồng thời tuyên bố Hezbollah “có quyền đáp trả và sẽ quyết định thời điểm thực hiện”.

Hôm 23/11, Hezbollah xác nhận thủ lĩnh quân sự trên thực tế của tổ chức này - ông Tabatabai - đã thiệt mạng trong vụ không kích do Israel tiến hành cùng ngày tại khu vực ngoại ô phía Nam Beirut.

Trong thông cáo, Hezbollah mô tả ông Tabatabai là “chỉ huy thánh chiến vĩ đại”, “đã cống hiến hơn 4 thập kỷ cho lực lượng kháng chiến” và thuộc nhóm “những nhà lãnh đạo đặt nền móng” cho tổ chức.

Hezbollah cho biết 4 thành viên khác của lực lượng này cũng đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel - gồm Ibrahim Ali Hussein, Rifaat Ahmed Hussein, Mustafa Asaad Barrou và Qassem Hussein Barjawi.

PV
