Liên hợp quốc chính thức tái áp đặt trừng phạt Iran

Reuters/AFP đưa tin ngày 28/9, Nhóm E3 (gồm Đức, Anh và Pháp) thông báo các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên hợp quốc nhằm vào Iran đã chính thức có hiệu lực trở lại sau khi các cuộc đàm phán vào phút chót về vấn đề hạt nhân của Tehran thất bại.

Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng Nhóm E3 cũng nêu rõ: “Việc tái áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc không phải là dấu chấm hết cho ngoại giao... Chúng tôi kêu gọi Iran kiềm chế mọi hành động leo thang và quay lại tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ bảo vệ mang tính ràng buộc pháp lý.”

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Nhóm E3 (gồm Đức, Anh và Pháp) "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Wadephul cho biết: "Đối với chúng tôi, điều này là bắt buộc. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân". Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cũng nhấn mạnh rằng Iran trong nhiều năm qua đã theo đuổi một chương trình hạt nhân "vượt xa bất kỳ mục đích sử dụng dân sự hợp lý nào."

Do đó, Nhóm E3 không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế bởi Iran đã không tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015, hay còn được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).