Loạt ông chủ các thương hiệu vàng bạc nổi tiếng “dính chàm”

(Ngày Nay) - Trước khi xuất hiện thông tin lực lượng Công an có mặt tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu gây xôn xao dư luận, nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã được ghi nhận. Đáng chú ý, một số vụ việc liên quan đến các doanh nghiệp trong ngành đã bị khởi tố, điều tra, cho thấy động thái quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh thị trường.

Cơ quan chức năng siết chặt quản lý thị trường vàng

Chiều 25/3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh công an xuất hiện tại các cửa hàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Ngay sau đó, cả 3 cửa hàng của doanh nghiệp tại Hà Nội đồng loạt đóng cửa.

Phản hồi về sự việc, Bảo Tín Minh Châu khẳng định việc tạm dừng hoạt động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và mang tính phối hợp. Doanh nghiệp cho biết sẽ mở cửa trở lại bình thường từ 12h ngày 26/3.

Đồng thời, doanh nghiệp cam kết bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động. Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Bảo Tín Minh Châu đề nghị khách hàng và đối tác tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức, đồng thời thận trọng với các nguồn tin chưa được kiểm chứng, và cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân việc công an có mặt tại doanh nghiệp này vẫn chưa được công bố. Khoảng trống thông tin này khiến các tin đồn tiếp tục lan rộng, đặc biệt trong bối cảnh cơ quan chức năng đang gia tăng các biện pháp nhằm “làm trong sạch” thị trường vàng, bảo vệ nhà đầu tư và củng cố niềm tin thị trường.

Song song với đó, hàng loạt vụ việc liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tiếp bị phát hiện và xử lý.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Tý (sinh năm 1985, trú tại phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, trong các năm 2023 và 2024, Vũ Ngọc Tý đã thực hiện hành vi huy động vốn trái phép thông qua việc sử dụng pháp nhân Công ty ATV ký các hợp đồng ký gửi vàng bạc với khách hàng, cam kết trả lãi định kỳ nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh mua bán, ký gửi vàng.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Công an Thanh Hóa cũng đã khởi tố vợ chồng chủ Công ty Vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, doanh thu của công ty trong 5 năm (2020–2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng số thuế nộp hàng tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định ông Bình và bà Hương đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để ghi nhận doanh thu ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế.

Cũng vào cuối tháng 12/2025, nhiều tiệm vàng tại Hà Tĩnh bất ngờ đóng cửa. Sáng 29/12, một chi nhánh trên đường Nguyễn Công Trứ đã đóng kín, phía ngoài dán thông báo “tạm thời đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra về thuế và một số vấn đề liên quan”.

Những diễn biến này cho thấy thị trường vàng đang nằm trong diện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, với mục tiêu minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và xử lý các hành vi vi phạm.

Hàng loạt sai phạm trong kinh doanh vàng bị phanh phui

Trong bối cảnh đó, một trường hợp điển hình đáng chú ý là Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý – doanh nghiệp được xem là “hàng xóm” của Bảo Tín Minh Châu khi cùng tọa lạc trên phố Trần Nhân Tông (Bảo Tín Minh Châu ở số 29 và 39, còn Phú Quý ở số 30).

Ngày 13/2/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) đã đề nghị truy tố bị can Lê Xuân Tùng (Chủ tịch) và Lê Thúy Quỳnh (kế toán) của Công ty Vàng Phú Quý về tội trốn thuế.

Trong cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hóa (trú tại Quảng Trị), cùng em chồng là Nguyễn Thị Gái và 21 người khác cũng bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu.

Theo cơ quan điều tra, để quản lý hoạt động mua bán vàng và hạch toán kế toán, Công ty Vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm khác nhau. Bị can Lê Xuân Tùng bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên ghi nhận toàn bộ giao dịch thực tế vào phần mềm ERP và Jewelry.

Tuy nhiên, đồng thời, ông Tùng chỉ đạo hai kế toán chỉ cập nhật một phần số liệu vào phần mềm kế toán Misa hoặc FAST nhằm phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế. Dữ liệu được nhập theo hướng loại bỏ các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, chỉ hạch toán các giao dịch có hóa đơn.

Cơ quan điều tra xác định, riêng năm 2021, doanh thu thực tế của Công ty Vàng Phú Quý đạt hơn 3.951 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 1.860 tỷ đồng, chênh lệch hơn 2.090 tỷ đồng.

Hành vi này dẫn đến việc kê khai thiếu nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 6,1 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 2,1 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hiện nay ông Lê Xuân Tùng vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty.

Không chỉ dừng lại ở đó, từ ngày 11/12/2025, doanh nghiệp này còn tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Từ những vụ việc nêu trên, có thể thấy yêu cầu minh bạch hóa hoạt động kinh doanh vàng không chỉ là vấn đề quản lý kinh tế, mà còn là yếu tố then chốt để bảo vệ trật tự thị trường, quyền lợi nhà đầu tư và kỷ cương pháp luật.