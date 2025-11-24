Cảnh báo gió mạnh, sóng cao trên Biển Đông do tác động của áp thấp nhiệt đới (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh, sóng cao.

Luật An ninh mạng 2025: An ninh dữ liệu là cấu phần quan trọng an ninh quốc gia (Ngày Nay) - Dự thảo Luật An ninh mạng mới bổ sung thêm một số quy định quan trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc giúp Việt Nam đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh mmạng

Di sản văn hoá TP.HCM có gì? (Ngày Nay) - Sáng 24/11, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, với sự góp mặt của đông đảo của các cấp, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng (Ngày Nay) - Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công nghệ mô phỏng hàng hải Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế cao nhất (Ngày Nay) - Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech (Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel) phát triển đã được tổ chức quốc tế DNV (Det Norske Veritas) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải.

Mở rộng cơ hội cho trẻ em tiếp cận vaccine chống sốt rét (Ngày Nay) - Liên minh Vaccine toàn cầu Gavi và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ mua vaccine mới phòng bệnh sốt rét, do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất, với mức giá giảm 25% trong khoảng 1 năm tới.

"Tiếng vang lịch sử": Trưng bày các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ Văn Miếu (Ngày Nay) - Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” là nơi các bạn trẻ cùng nhau sáng tạo, thể hiện cảm xúc qua các tác phẩm hội họa về các công trình kiến trúc, hiện vật, tượng thờ… tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trải nghiệm di sản số "Việt Nam diệu sử" tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ngày Nay) - Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ số không chỉ tạo nên làn gió mới cho hoạt động du lịch di sản, mà còn đặc biệt thu hút thế hệ trẻ.

Di sản thăng hoa trong không gian sáng tạo phố cổ Hà Nội (Ngày Nay) - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam đang biến phố cổ Hà Nội thành điểm hội tụ sáng tạo, nơi di sản được tái diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tạo hấp lực mạnh mẽ cho du lịch và công nghiệp văn hóa Thủ đô.