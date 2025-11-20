Thị trường dữ liệu văn hóa-du lịch trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định trọng tâm của chuyển đổi số là tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Chiến lược Chuyển đổi số và Chiến lược Dữ liệu là hai trụ cột gắn bó trong cùng một tổng thể thống nhất - nơi Chiến lược Chuyển đổi số xác định mục tiêu và hướng đi, còn Chiến lược Dữ liệu kiến tạo nền tảng và nguồn lực cốt lõi để hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm đã ký Quyết định 4220/QĐ-BVHTTDL ban hành Chiến lược Chuyển đổi số của Bộ trong giai đoạn 2025-2030.

Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xây dựng dựa trên quan điểm coi chuyển đổi số là xu thế tất yếu và động lực chiến lược của ngành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định trọng tâm của chuyển đổi số là tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo trong phạm vi quản lý ngành. Việc xây dựng hạ tầng số, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tính thành công, bền vững chiến lược chuyển đổi số của Bộ.

Đến năm 2030, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là xây dựng Chính phủ điện tử từng bước phấn đấu hướng tới Chính phủ số trong phạm vi Bộ; đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; đồng thời phát triển văn hóa số, hình thành thế hệ công dân số, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số.

Thứ trưởng Phan Tâm cũng đã ký Quyết định 4221/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Chiến lược Dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2025-2030.

Chiến lược Dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2025-2030 được xây dựng dựa trên quan điểm coi dữ liệu là tài sản chiến lược của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dữ liệu được xác định là nguồn tài nguyên mới, yếu tố then chốt thúc đẩy đổi số toàn tạo ra giá trị mới, góp phần phát triển các ngành, lĩnh vực mà Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Chiến lược xác định việc phát triển thị trường dữ liệu văn hóa-du lịch trở thành động lực đột phá thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình kinh doanh mới. Phát triển hạ tầng dữ liệu hiện đại, đồng bộ và đảm bảo an toàn, an ninh mạng là yêu cầu tiên quyết. Nâng tầm năng lực nhân lực dữ liệu xây dựng và kiến tạo văn hóa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó, phát triển dữ liệu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, dẫn dắt, gắn liền với đổi mới, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động; đảm bảo tính bền vững, đạo đức dữ liệu và tôn trọng, kiên quyết bảo vệ chủ quyền văn hóa số.

Đến năm 2030, mục tiêu tổng quát được đặt ra là xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với Chiến lược dữ liệu quốc gia và Chính phủ số; coi dữ liệu là nguồn lực chiến lược phục vụ quản lý nhà nước hiệu quả, bảo vệ và phát huy giá trị của tài nguyên dữ liệu văn hóa quốc gia, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời tạo động lực phát triển các ngành, lĩnh vực mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Hoàn thiện thể chế về dữ liệu, phát triển hạ tầng dữ liệu và công nghệ, nâng cao năng lực và nhân lực dữ liệu, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và phát triển dữ liệu mở.