Du khách Việt ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, điểm đến quen thuộc tiếp tục lên ngôi mùa hè 2026

(Ngày Nay) - Mùa hè 2026 chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét trong xu hướng du lịch của người Việt khi các chuyến đi ngày càng được thiết kế xoay quanh nhu cầu và sở thích cá nhân thay vì chạy theo các lịch trình “check-in” phổ biến. Theo dữ liệu tìm kiếm mới nhất từ Booking.com, du khách đang ưu tiên những điểm đến quen thuộc, thuận tiện và dễ lên kế hoạch nhằm tối ưu thời gian nghỉ ngơi, đồng thời hạn chế những phát sinh không mong muốn trong hành trình.

Báo cáo Dự đoán xu hướng du lịch năm 2026 của Booking.com gọi đây là “Kỷ nguyên Khẳng định bản thân” (Era of You), khi mỗi chuyến đi được xây dựng dựa trên sở thích riêng của từng cá nhân hoặc gia đình. Xu hướng này đặc biệt thể hiện rõ trong mùa hè – giai đoạn cao điểm của các kỳ nghỉ gia đình, khi nhiều người tận dụng thời gian nghỉ hè của con trẻ để thư giãn, tái tạo năng lượng và gắn kết với người thân.

Ở thị trường nội địa, các điểm đến ven biển tiếp tục duy trì sức hút áp đảo. Đà Nẵng giữ vững vị trí dẫn đầu danh sách những địa phương được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ hè, tiếp theo là Nha Trang, TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt. Hội An, Phú Quốc, Quy Nhơn và Hạ Long cũng nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm nhiều nhất.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng ở tất cả các nhóm du khách, từ gia đình, cặp đôi, hội nhóm đến khách du lịch một mình. Bên cạnh đó, Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh cũng thường xuyên xuất hiện trong danh sách ưu tiên của nhiều phân khúc khách khác nhau. Điều này cho thấy du khách hiện không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp mà còn quan tâm đến sự cân bằng giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và tính thuận tiện trong di chuyển.

Ở chiều ngược lại, du lịch quốc tế tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của các điểm đến châu Á. Bangkok là thành phố được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến đi nước ngoài trong mùa hè năm nay, theo sau là Tokyo, Seoul, Singapore và Kuala Lumpur. Trong top 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất, có tới 9 đại diện đến từ châu Á, phản ánh xu hướng ưu tiên những hành trình ngắn, chi phí hợp lý và kết nối hàng không thuận tiện.

Dữ liệu cũng ghi nhận sự nổi lên của nhiều điểm đến mới. Busan gây chú ý khi tăng từ vị trí thứ 39 lên thứ 10 trong bảng xếp hạng tìm kiếm. Thượng Hải, Siem Reap và Istanbul cũng có mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, cho thấy du khách Việt đang dần mở rộng phạm vi khám phá bên cạnh những lựa chọn quen thuộc. Trong khi đó, Paris là điểm đến đường dài duy nhất lọt vào top 10, tiếp tục duy trì sức hút với nhóm khách yêu thích trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật.

Xét theo từng nhóm khách, sự khác biệt trong lựa chọn điểm đến cũng ngày càng rõ rệt. Các gia đình ưu tiên Singapore nhờ hạ tầng hiện đại, môi trường an toàn và nhiều hoạt động phù hợp với trẻ em. Trong khi đó, các cặp đôi, hội nhóm và khách du lịch một mình lại có xu hướng lựa chọn Bangkok, Tokyo hay Seoul – những đô thị sôi động nổi tiếng với văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và các hoạt động giải trí đa dạng.

Nhìn từ dữ liệu mùa hè năm nay, có thể thấy xu hướng du lịch của người Việt đang chuyển từ việc “đi thật nhiều” sang “đi đúng nhu cầu”. Những điểm đến mang lại trải nghiệm thuận tiện, phù hợp với sở thích cá nhân và giúp du khách tận hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi đang trở thành lựa chọn ưu tiên trong bối cảnh du lịch ngày càng đề cao tính cá nhân hóa.