(Ngày Nay) - Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã cho biết lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cụ thể, vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Trung được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, chiều 10/11, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Ông Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 13/11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội từng giữ các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 11/2024, ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; tháng 10/2025, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.