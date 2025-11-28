Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã cho biết lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cụ thể, vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Trung được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, chiều 10/11, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Ông Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 13/11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội từng giữ các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 11/2024, ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; tháng 10/2025, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

PV
ông Nguyễn Đức Trung Thành ủy Hà Nội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
(Ngày Nay) - Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.