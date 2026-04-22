Malaysia giành ba giải thưởng danh giá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026

(Ngày Nay) - Malaysia đã ghi dấu ấn quan trọng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch được ưa chuộng trong khu vực ASEAN. Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 15 của VITM và cũng là lần thứ 10 Tourism Malaysia tham gia sự kiện, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.

Nhằm ghi nhận sự đầu tư ấn tượng về hình ảnh và mức độ tương tác, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh với ba giải thưởng nổi bật: Gian hàng có quy mô lớn nhất tại VITM 2026, Gian hàng ấn tượng tại VITM 2026, Gian hàng tương tác tốt nhất tại VITM 2026

Những giải thưởng này là thành quả nỗ lực của Malaysia trong việc xây dựng một không gian trưng bày hấp dẫn về mặt thị giác. Trong suốt sự kiện, gian hàng của Malaysia đã thu hút sự chú ý của cả khách thương mại lẫn công chúng thông qua các hoạt động trình diễn văn hóa, trải nghiệm trực tiếp và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc sắc. Cùng với đó, sự góp mặt của nhiều đối tác trong ngành du lịch Malaysia cũng góp phần thể hiện sự đa dạng về trải nghiệm và dịch vụ, đồng thời hỗ trợ chiến dịch Visit Malaysia 2026 (VM2026).

Bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn các đối tác đã luôn đồng hành và hỗ trợ đưa hình ảnh Malaysia đến gần hơn với du khách Việt Nam. Những nỗ lực chung này đóng vai trò quan trọng trong việc tôn vinh các giá trị độc đáo của Malaysia và củng cố vị thế của chúng tôi tại thị trường này. Hướng đến VM2026, Malaysia mong muốn chào đón nhiều hơn nữa du khách Việt đến trải nghiệm sự giao thoa độc đáo giữa văn hóa, thiên nhiên và lòng hiếu khách.”

Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia cũng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức VITM 2026, các đối tác trong ngành và khách tham quan vì sự ghi nhận này. Thành tựu này sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những thị trường nguồn trọng điểm của Malaysia tại Đông Nam Á, trong khi Malaysia vẫn là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn nhờ khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận tiện, cùng sự tương đồng về văn hóa và ẩm thực. Bên cạnh đó, Malaysia cũng đang tích cực phát triển các loại hình du lịch chuyên biệt như MICE, chương trình lưu trú dài hạn như Malaysia My Second Home (MM2H), cũng như du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn thiên nhiên, đảo và các điểm đến ven biển nổi tiếng.