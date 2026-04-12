VITM 2026 lan tỏa động lực tăng trưởng cho du lịch Việt

(Ngày Nay) - Chiều 12/4, tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026 bế mạc, khép lại 4 ngày hoạt động sôi động với nhiều kết quả nổi bật về xúc tiến, kết nối thị trường và định hình xu hướng phát triển mới của ngành du lịch.

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định, với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh – Nâng tầm Du lịch Việt Nam”, hội chợ năm nay đã thể hiện rõ phương hướng hoạt động của doanh nghiệp du lịch Việt Nam là phát triển theo trục “xanh, bền vững – chất lượng – công nghệ hiện đại”. Đây là định hướng xuyên suốt, phù hợp với yêu cầu tái cấu trúc ngành trong bối cảnh mới.

Hội chợ được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch và doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành phố trong nước cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 600 doanh nghiệp tham gia trưng bày gian hàng, trong khi trên 100 cơ quan báo chí, truyền thông góp phần lan tỏa thông tin, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Điểm nhấn quan trọng là chương trình kết nối giao thương B2B diễn ra ngày 9/4 với sự tham gia của gần 500 buyer, trong đó có 125 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm và hơn 300 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Hoạt động này tạo không gian kết nối thực chất, thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Sau 4 ngày tổ chức, hội chợ ước tính đón trên 90.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước đã đến làm việc, với hơn 25.000 cuộc hẹn được thiết lập. Khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp, góp phần kích cầu thị trường.

Trong khuôn khổ hội chợ, 18 sự kiện, hội nghị, hội thảo và hoạt động xúc tiến đã được tổ chức, tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp. Đáng chú ý, tọa đàm “Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững” thu hút sự quan tâm lớn, tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Kết quả khảo sát nhanh cho thấy hiệu quả rõ nét của hội chợ: doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỷ đồng; 95% doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Văn Bẩy, Giám đốc Trung tâm Khách lẻ Vietravel miền Bắc cho biết, gian hàng Vietravel ghi nhận khoảng 1.800 khách đăng ký, đạt doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Tỷ lệ khách đặt tour nội địa chiếm 45%, quốc tế chiếm 55%. Các sản phẩm combo du lịch biển kết hợp hàng không được khách hàng đặc biệt quan tâm trong mùa hè, với mức ưu đãi lên tới 20%. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm cao cấp Signature cũng thu hút nhóm khách nhỏ từ 2–4 người, hướng tới các trải nghiệm nghỉ dưỡng độc bản tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Đại diện Flamingo Redtours cho biết, doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu cả về kết nối B2B và tiếp cận khách hàng. Trong thời gian diễn ra hội chợ, đơn vị đã làm việc với hơn 50 cơ quan xúc tiến du lịch quốc tế, kết nối hơn 100 đối tác dịch vụ và tham gia 15 hội thảo chuyên ngành. Đồng thời, hơn 1.000 lượt khách đã đến tìm hiểu sản phẩm, với trên 500 voucher nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái được gửi tới du khách.

Thực tế tại hội chợ cũng cho thấy xu hướng tiêu dùng du lịch đang có sự thay đổi rõ rệt. Khách hàng ưu tiên các hành trình ngắn ngày, chi phí hợp lý, điểm đến gần thay vì các tour dài ngày, xa. Các điểm đến trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục được lựa chọn, trong khi du lịch nội địa với phương tiện tự lái, tàu hỏa, ô tô và các khu nghỉ dưỡng đồng bộ dịch vụ ngày càng được ưa chuộng.

Đáng chú ý, việc triển khai các giải pháp “du lịch một chạm”, ứng dụng mã QR để cung cấp thông tin, kết nối tư vấn và đặt dịch vụ nhanh chóng đã nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây là minh chứng rõ nét cho quá trình chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, góp phần tạo ra những giá trị mới cho ngành du lịch.

Khép lại VITM 2026, những con số ấn tượng không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức, mà còn cho thấy sự chuyển động đồng bộ của toàn ngành theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập. Hội chợ tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam tăng tốc trong giai đoạn mới.