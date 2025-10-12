Mạng Blockchain Việt Nam sẽ là động lực cho nền kinh tế số quốc gia

(Ngày Nay) - Trình bày trước Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Chính phủ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, đại diện Mạng Blockchain Việt Nam chia sẻ các ứng dụng của công nghệ Blockchain trong nền kinh tế như Thanh toán đa quốc gia, Định danh phi tập trung (DID), Quản lý đất đai, Xác minh bằng cấp,...

Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) là sáng kiến chiến lược do Công ty 1Matrix thiết kế, với sự tư vấn từ Boston Consulting Group (BCG) và định hướng phát triển bởi Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam. Mục tiêu hướng tới là xây dựng Hạ tầng Blockchain Quốc gia, góp phần đưa Việt Nam làm chủ Công nghệ lõi, Đảm bảo chủ quyền về dữ liệu và Tài sản số, Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, Thúc đẩy Phát triển kinh tế số khu vực tư nhân.

VBSN được thực hiện theo cam kết tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, ngày 15/1/2025 với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Cùng với sự thúc đẩy bắt đầu từ hệ sinh thái Techcombank - One Mount Group - Masterise Group - Techcom Securities, cùng các đối tác uy tín như Sotatek, NCC, CMC Telecom, Sunteco, Amazon Web Service, True IDC, AlphaTrue,...Tới tháng 10/1025, VBSN đã xây dựng thành công 6 blockchain layer-1 nền tảng, tốc độ tối đa 300.000 TPS, học hỏi kế thừa từ nhiều nền tảng blockchain sẵn có trên thế giới với nhiều cơ chế phân quyền và đồng thuận nhằm tối ưu lợi ích cho những lĩnh vực và nhu cầu khác nhau.

VBSN cho phép các đơn vị chỉ mất dưới một giờ để khởi tạo một Layer 1 hoàn toàn mới. Sau khi khởi tạo, Layer 1 này được tích hợp sẵn nhiều tiện ích, bộ công cụ như Ví tài sản mã hoá, Cầu nối, Bộ phát triển hợp đồng thông minh, Hạ tầng RPC,… giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể cả về thời gian, chi phí khởi tạo, vận hành. Tính năng này giúp các doanh nghiệp, tổ chức truyền thống dễ dàng tiếp cận lĩnh vực mới là Blockchain và Tài sản số kể cả khi không có sẵn đội ngũ nhân sự công nghệ chuyên sâu. Thiết kế VBSN với 5 tầng kiến trúc hướng tới đơn giản hoá chi phí vận hành hạ tầng và hướng tới các khu vực ứng dụng từ dịch vụ công, khu vực tư nhân cũng như đổi mới và khởi nghiệp sáng tạo.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch 1Matrix, VBSN là cơ sở hạ tầng bổ trợ cho các hệ thống dữ liệu tập trung trong quá trình chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đang thúc đẩy.

Ở khu vực công, việc ứng dụng VBSN sẽ cho phép triển khai các ứng dụng như định danh số, tài sản số, hợp đồng thông minh, truy xuất nguồn gốc và dữ liệu liên thông, tạo nền móng hạ tầng cho các ứng dụng blockchain trong chính quyền số, đô thị thông minh, trung tâm tài chính và các dịch vụ công nghệ cao, giảm nguy cơ tắc nghẽn dữ liệu, giúp tăng cường năng lực điều hành trong mô hình chính quyền số. Công nghệ Blockchain và mạng VBSN đã được giới thiệu và đề xuất tích hợp trong hoạt động với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW, UBND TP Đà Nẵng,..

Ở khu vực tư nhân, VBSN đang được thúc đẩy chia sẻ rộng rãi với các đối tác trong nước như MSB, SHB, T&T Group, Dragon Capital,… và đang được một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn nghiên cứu triển khai phục vụ nhu cầu quản lý dữ liệu, nâng cao hiệu quả hệ thống và ứng dụng trong các lĩnh vực kinh doanh mới.

Đặc biệt, VBSN cho phép mở rộng theo cả chiều ngang (đa chuỗi) để phục vụ phân tách dữ liệu, quản trị độc lập và tăng năng lực xử lý đồng thời mở rộng theo chiều dọc (ngành/lĩnh vực) để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng tổ chức, doanh nghiệp.

Ông David Chan, Giám đốc Phát triển Đối tác Boston Consulting Group, cho rằng, quá trình xây dựng VBSN đã kế thừa, phát huy các ưu điểm của các mạng dịch vụ blockchain hàng đầu thế giới như như Hạ tầng blockchain Châu Âu EBSI và Mạng blockchain Trung quốc BSN, đảm bảo chia sẻ kết nối toàn cầu và tối ưu các công nghệ DLT, giúp giải quyết các bài toán về bảo mật, khả năng mở rộng, tính phi tập trung,... một cách linh hoạt và cũng như giảm chi phí vận hành ứng dụng blockchain.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10/2025, với bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.