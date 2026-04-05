Mặt bằng lãi suất đang có xu hướng gia tăng

(Ngày Nay) - Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất tiền gửi cũng đã có xu hướng tăng từ cuối năm 2025 đến nay - sau một thời gian dài duy trì ổn định.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 vào chiều nay (ngày 4/4), ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, đồng bộ.

Theo ông Hà, thời gian gần đây tình hình quốc tế diễn biến rất phức tạp, khó lường. Đặc biệt, diễn biến leo thang của căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao, gây áp lực lạm phát lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Những yếu tố này cũng tạo ra không ít thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Trước bối cảnh đó, ông Hà cho biết bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh toán của nền kinh tế, đồng thời giữ vững sự ổn định của thị trường tiền tệ.

Đối với lãi suất thị trường, trước diễn biến áp lực gia tăng đối với mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước gần đây đã ban hành Công văn số 2342 ngày 30/3/2026 yêu cầu các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Cụ thể, các giải pháp bao gồm: thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quy định về lãi suất; đồng thời yêu cầu các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn để bảo đảm thanh khoản cũng như khả năng chi trả của từng tổ chức tín dụng.

“Việc công khai các mức lãi suất cho vay cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc để khách hàng có đầy đủ thông tin tiếp cận vốn ngân hàng, qua đó góp phần bảo đảm không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường,” Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Đối với lãi suất điều hành, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất hiện hành, qua đó tạo điều kiện để các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Trung ương với chi phí thấp hơn, góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Nhìn nhận mặt bằng lãi suất đang có xu hướng gia tăng và áp lực tăng vẫn hiện hữu, ông Hà cho biết theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trước hết, huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng có thể chịu tác động và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác. Mặt bằng lãi suất tiền gửi cũng đã có xu hướng tăng từ cuối năm 2025 đến nay - sau một thời gian dài duy trì ổn định.

Trước bối cảnh xung đột địa chính trị tiềm ẩn nhiều rủi ro tác động tới lạm phát, tăng trưởng cũng như ổn định kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, đồng bộ, với mục tiêu xuyên suốt là kiên định giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cụ thể, đối với lãi suất, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành phù hợp, sử dụng linh hoạt các công cụ và biện pháp để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường, đồng thời tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay.

Đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo đã ban hành, trong đó trọng tâm là ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời bảo đảm cân đối hài hòa giữa huy động vốn và tăng trưởng tín dụng để tránh gây xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường.