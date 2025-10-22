Mặt trái trong chiến lược thương mại của Mỹ

(Ngày Nay) - Ở một góc độ nào đó, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa chắc có lợi cho nền kinh tế đứng đầu thế giới. Việc kìm hãm tăng trưởng kinh tế ở những khu vực chiến lược quan trọng rất dễ dẫn đến hậu quả không mong muốn đối với Washington.

Khu vực Nam Á, gồm Ấn Độ, Bangladesh cùng các quốc gia nhỏ hơn như Nepal và Sri Lanka, được dự báo tăng trưởng chậm lại. Theo World Bank, GDP của khu vực này có thể giảm từ 6,6% năm 2025 xuống 5,8% vào năm 2026. Báo cáo cho biết “dự báo tăng trưởng đã giảm”, một phần do “Ấn Độ tiếp tục phải đối mặt với mức thuế cao hơn dự kiến đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ”.

Tháng 8 vừa qua, ông Trump đã tăng gấp đôi thuế quan của Mỹ đối với Ấn Độ lên 50%. Cố vấn kinh tế của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ước tính rằng thuế quan của Mỹ sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng của nước này nửa điểm phần trăm.

Theo góc nhìn của nhiều chuyên gia, xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến Ấn Độ mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến Mỹ. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn nhất châu Á và cũng là quốc gia gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Tăng trưởng kinh tế luôn tương quan với sức mạnh ngoại giao và quân sự. Nếu khu vực Nam Á dần trở nên suy yếu, Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tại đây quy tụ các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Philippines nên bất kỳ xung đột nào đều có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc đứng đầu thế giới.

Lợi ích quốc gia của Mỹ gắn liền với việc duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ. Điều đó sẽ giúp hình thành một đối trọng tại châu Á trước sự bành trướng kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Đợt áp thuế liên tục của ông Trump đối với Ấn Độ hồi tháng 8 được cho là nhằm đáp trả việc nước này nhập khẩu dầu từ Nga, mặc dù Trung Quốc mới là đối tác nhập khẩu dầu lớn nhất từ Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang quyết tâm đạt được một thỏa thuận thương mại lớn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nên ông đã không áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với hoạt động mua dầu thô từ Nga của Bắc Kinh.

Dù ông Trump hướng đến một chính sách thương mại đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu, việc vô tình gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực lại đi ngược với mục tiêu chiến lược của Washington. Ở góc độ nào đó, chính quyền Mỹ chắc chắn hiểu rõ điều này. Trên thực tế, việc liên tục cam kết củng cố “Bộ Tứ kim cương” (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia cho thấy Nhà Trắng hiểu rằng cán cân quyền lực trong khu vực có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Hãng tin Reuters dự kiến các cuộc đàm phán thương mại mới đang được chuẩn bị. Các nhà đàm phán từ phía Mỹ nhiều khả năng có thể giải quyết những bất đồng với New Delhi về vấn đề thương mại, đồng thời không quên vai trò then chốt của nước này trong việc cân bằng ảnh hưởng với Bắc Kinh.

Bài viết thể hiện quan điểm của nhóm tác giả tờ The Washington Post.