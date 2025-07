Mẫu logo chính thức cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định sử dụng mẫu biểu trưng (logo) Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) của tác giả Tô Minh Trang (Hà Nội), để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Mẫu logo được thiết kế sử dụng hình tượng chính là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, bằng ngôn ngữ đồ họa tả khối và ánh sáng tương phản mạnh mẽ, thể hiện không khí thiêng liêng, ý nghĩa sâu sắc và niềm vui hân hoan của toàn thể quốc dân đồng bào trong ngày độc lập đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Logo có màu đỏ, thể hiện truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, màu đỏ cũng là màu cờ thiêng liêng, màu của tinh thần chiến đấu anh dũng, màu của ý chí về khát vọng độc lập tự do.

Trên logo có nội dung ngày 19/8 và 2/9 năm 1945-2025, là hai mốc thời gian quan trọng nêu bật ý nghĩa ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) là một chuỗi sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, được thiết kế theo một bố cục cân đối với sự kết hợp của hình tượng chiếc Micro trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tạo thành một khối thống nhất vững chãi của logo, thể hiện sự trường tồn của đất nước trong suốt 80 năm qua và mãi mãi về sau.

Tiếng nói của Bác Hồ vẫn như đang vang vọng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy."

Nền logo là lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới, con số 80 được tạo hình chuyển động thể hiện ý nghĩa 80 năm đất nước một chặng đường đầy biến động và vinh quang, tròn 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, được cả thế giới biết đến với những mốc son lịch sử chói lọi, tự hào, phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước Việt Nam.

Con số 80 có màu vàng cam ấm thể hiện tình đoàn kết bền chặt của toàn thể nhân dân Việt Nam, một lòng vững tin đi theo Đảng, thể hiện tình đồng chí, đồng bào thủy chung và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, là yếu tố "sức mạnh mềm" đưa Việt Nam trở thành đất nước biểu tượng của hòa bình, thân thiện.

Về yêu cầu kỹ thuật, toàn bộ hình ảnh logo được tạo bởi vector trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12, toàn bộ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, Quốc kỳ màu đỏ, ngôi sao vàng trên biểu tượng lá cờ màu vàng.

Nội dung chữ trên logo, các số 19/8, 2/9, 1945 - 2025 màu đỏ, phông chữ VnClarendon, bảng chữ TCVN3(ABC) trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12, số 80 màu vàng cam.

Mẫu biểu trưng (logo) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 2305/QĐ-BVHTTDL, sẽ sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng mẫu biểu trưng (logo) này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất.