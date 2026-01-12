Hà Nội triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải vận hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa.

Ngày 12/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô; Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Ban Chỉ huy các phòng chức năng thuộc Công an thành phố; Ban Chỉ huy Công an 126 xã, phường và các Đồn Công an trực thuộc Công an thành phố.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị trong công tác xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng và phương tiện.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng là giữ vững ổn định, thực hiện nghiêm phương châm “bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ”; bảo đảm giao thông thông suốt, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải vận hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng; các Phó Giám đốc Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng.”

Nhấn mạnh đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô phát huy kinh nghiệm từ công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm A80, sự kiện đã được các lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, biểu dương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, kịp thời răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Toàn lực lượng Công an Thủ đô phát huy cao độ tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả,” tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng được xây dựng bài bản, khoa học, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố; bảo đảm khép kín địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, từng lực lượng; huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Trong đó, các đơn vị tập trung vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an ninh môi trường mạng, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận...

Các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội được yêu cầu triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”; bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của người dân; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, không để phát sinh tình huống phức tạp, dù là nhỏ nhất.