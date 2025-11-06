Mitsubishi Power nhận hợp đồng nâng cấp hệ thống lò hơi cho Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 tại Việt Nam

Mitsubishi Power sẽ cung cấp các thiết bị chính bao gồm các vòi đốt khí cho lò hơi là phần cốt lõi của hệ thống, tận dụng thế mạnh công nghệ là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) của hệ thống lò hơi hiện tại, trong dự án chuyển đổi nhiên liệu, và góp phần cắt giảm phát thải CO₂. Ngoài ra, Mitsubishi Power cũng sẽ lắp đặt hệ thống khử xúc tác (SCR) giúp loại bỏ các NOx (nitơ oxit) trong khí thải, qua đó giúp nhà máy đáp ứng các quy định về môi trường một cách nghiêm ngặt hơn trong tương lai.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 gồm hai tổ máy, mỗi tổ có công suất 330 MW, lần lượt đi vào vận hành vào các năm 2009 và 2015, với tổng công suất đạt 660 MW. Toàn bộ hệ thống thiết bị chính của nhà máy do Mitsubishi Power cung cấp.

Dự án chuyển đổi nhiên liệu này do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Tham gia trong dự án, nhà thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC) là liên danh giữa Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) - doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), đồng trực thuộc EVN. Mitsubishi Power được liên danh này lựa chọn cung cấp các thiết bị chính cho dự án. Công ty Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd., thành viên của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) có trụ sở tại Singapore, sẽ đảm nhiệm hạng mục thiết kế kỹ thuật hỗ trợ EPC và cử chuyên gia sang Việt Nam để hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình dự án triển khai.

Phát biểu về việc được trao hợp đồng, ông Makoto Fujita, Giám đốc Cấp cao, Khối Kinh doanh Nhiệt điện Hơi nước- Hệ thống Năng lượng của Tập đoàn MHI, chia sẻ: “Kể từ khi Tổ máy 1 đi vào vận hành năm 2009, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn điện cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Là đơn vị sản xuất thiết bị gốc (OEM) của nhà máy, chúng tôi rất tự hào khi tiếp tục được đồng hành cùng dự án chuyển đổi nhiên liệu này. Dự án không chỉ góp phần duy trì nguồn cung năng lượng ổn định, mà còn hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải carbon của Việt Nam. Mitsubishi Power cam kết nỗ lực hết mình để hoàn thành dự án và tiếp tục hỗ trợ nhà máy vận hành an toàn, bền vững trong nhiều năm tới”.

Trước đó, vào tháng 8 năm nay, Mitsubishi Power đã ký hợp đồng cung cấp hai tua-bin khí thế hệ mới J-Series Air-Cooled (JAC) – thiết bị chủ lực của Nhà máy Điện Ô Môn 4, dự án tuabin khí chu trình hỗn hợp (GTCC) có công suất thiết kế 1.155 MW, nằm ngay cạnh Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028 và được xem là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với việc cung cấp công nghệ GTCC tiên tiến cho Ô Môn 4, Mitsubishi Power cũng song hành cùng Việt Nam trong dự án chuyển đổi nhiên liệu cho Ô Môn 1, góp phần thực thi Quy hoạch Điện VIII – kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia hướng tới đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào than đá và thúc đẩy sử dụng khí tự nhiên cùng năng lượng tái tạo. Những nỗ lực song hành này thể hiện cam kết lâu dài của Mitsubishi Power trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thông qua các giải pháp năng lượng hiệu quả, sạch và bền vững.

Theo ông Akihiro Ondo, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành của Mitsubishi Power Asia Pacific Pte. Ltd., chia sẻ: “Việt Nam hiện là quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP thực cao nhất trong nhóm năm nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam bằng cách mang đến các công nghệ tiên tiến và dịch vụ tận tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững”.

Mitsubishi Power sẽ tiếp tục thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ có hiệu suất cao và độ tin cậy lớn, góp phần bảo đảm nguồn cung điện ổn định. Theo đó, đây cũng chính là nền tảng cho sự phát triển kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, công ty nhấn mạnh cam kết hỗ trợ bảo vệ môi trường bằng cách đẩy mạnh quá trình khử carbon trong lĩnh vực năng lượng.