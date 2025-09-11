Mưa lớn gây lũ lụt, làm gián đoạn giao thông tại Italy

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Mưa lớn đã trút xuống khắp Italy trong 24 giờ qua, gây lũ lụt, sạt lở đất và gián đoạn giao thông tại nhiều địa phương của nước này, trong đó các khu vực miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Mưa lớn gây lũ lụt, làm gián đoạn giao thông tại Italy

Cục Bảo vệ Dân sự Italy đã đưa ra cảnh báo về dông bão, mưa đá và gió mạnh trên toàn quốc, cũng như ban bố tình trạng báo động màu cam (mức cảnh báo rủi ro lớn thứ 2) tại 5 vùng, gồm một phần Lombardy, Friuli-Venezia Giulia, Tuscany, toàn bộ các vùng Lazio và Umbria. Các khu vực miền Nam như Palermo và Trapani ở Sicily cũng được cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, dù ở mức độ thấp hơn.

Tại đảo Elba, thuộc vùng Tuscany, một trận dông bão đã nhấn chìm thị trấn Portoferraio, khiến khoảng 200 người dân bị cô lập tạm thời. Mặc dù nước lũ đã bắt đầu rút, Thị trưởng Tiziano Nocentini vẫn kêu gọi người dân ở trong nhà, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm bão. Ông cho biết đây là hiện tượng thời tiết cực đoan thứ tư xảy ra trên đảo trong vòng chưa đầy 6 tháng.

Ở Liguria, lũ lụt trên diện rộng kéo theo sạt lở đất, khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, làm gián đoạn các dịch vụ địa phương. Còn tại Veneto, gió mạnh đã làm nhiều nhà bị tốc mái, cây gãy, đổ và mất điện. Lũ lụt cục bộ cũng xảy ra ở các khu vực quanh Vicenza và Verona.

Tại Venice, Thị trưởng Luigi Brugnaro cho biết toàn bộ các rào chắn của hệ thống MOSE được thiết kế để bảo vệ thành phố khỏi thủy triều cao, đã được nâng lên và sẽ duy trì trong 24 giờ tới, khi mực nước thủy triều dự kiến sẽ lên đến 1,05m vào ngày 11/9.

Dịch vụ đường sắt cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với nhiều chuyến tàu bị trì hoãn và hủy bỏ tại Rome, Lazio, gần Milan ở Lombardy và cả ở miền Nam Campania.

PV
Italy mưa lớn lũ lụt

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cuba tiếp tục gặp sự cố mất điện trên toàn quốc
Cuba tiếp tục gặp sự cố mất điện trên toàn quốc
(Ngày Nay) - Ngày 10/9, Cuba lại gặp sự cố mất điện trên toàn quốc lần thứ 5 trong vòng chưa đầy một năm qua. Trước đó vài ngày, 5 tỉnh miền Đông đảo quốc Caribe này cũng vừa bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện diện rộng.
EU ra Thông điệp Liên minh giữa sóng gió
EU ra Thông điệp Liên minh giữa sóng gió
(Ngày Nay) - Ngày 10/9, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đọc Thông điệp Liên minh năm 2025, phác họa những ưu tiên chiến lược của khối trong năm tới. Tuy nhiên, khác với những năm trước, lần này Thông điệp được đưa ra trong một bối cảnh chính trị và địa chính trị nặng nề hơn bao giờ hết, khi Liên minh châu Âu (EU) đang đứng giữa những sóng gió chưa từng có kể từ sau khủng hoảng nợ công và Brexit.
Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách
Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách
(Ngày Nay) - Những năm gần đây, Pickleball đã trở thành môn thể thao thịnh hành, có sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thể thao, từ người trẻ đến người cao tuổi, từ giới văn nghệ sĩ đến dân văn phòng cùng tham gia tập luyện góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng tại TP Hồ Chí Minh.