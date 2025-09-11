Mưa lớn gây lũ lụt, làm gián đoạn giao thông tại Italy

(Ngày Nay) - Mưa lớn đã trút xuống khắp Italy trong 24 giờ qua, gây lũ lụt, sạt lở đất và gián đoạn giao thông tại nhiều địa phương của nước này, trong đó các khu vực miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cục Bảo vệ Dân sự Italy đã đưa ra cảnh báo về dông bão, mưa đá và gió mạnh trên toàn quốc, cũng như ban bố tình trạng báo động màu cam (mức cảnh báo rủi ro lớn thứ 2) tại 5 vùng, gồm một phần Lombardy, Friuli-Venezia Giulia, Tuscany, toàn bộ các vùng Lazio và Umbria. Các khu vực miền Nam như Palermo và Trapani ở Sicily cũng được cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, dù ở mức độ thấp hơn.

Tại đảo Elba, thuộc vùng Tuscany, một trận dông bão đã nhấn chìm thị trấn Portoferraio, khiến khoảng 200 người dân bị cô lập tạm thời. Mặc dù nước lũ đã bắt đầu rút, Thị trưởng Tiziano Nocentini vẫn kêu gọi người dân ở trong nhà, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm bão. Ông cho biết đây là hiện tượng thời tiết cực đoan thứ tư xảy ra trên đảo trong vòng chưa đầy 6 tháng.

Ở Liguria, lũ lụt trên diện rộng kéo theo sạt lở đất, khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, làm gián đoạn các dịch vụ địa phương. Còn tại Veneto, gió mạnh đã làm nhiều nhà bị tốc mái, cây gãy, đổ và mất điện. Lũ lụt cục bộ cũng xảy ra ở các khu vực quanh Vicenza và Verona.

Tại Venice, Thị trưởng Luigi Brugnaro cho biết toàn bộ các rào chắn của hệ thống MOSE được thiết kế để bảo vệ thành phố khỏi thủy triều cao, đã được nâng lên và sẽ duy trì trong 24 giờ tới, khi mực nước thủy triều dự kiến sẽ lên đến 1,05m vào ngày 11/9.

Dịch vụ đường sắt cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với nhiều chuyến tàu bị trì hoãn và hủy bỏ tại Rome, Lazio, gần Milan ở Lombardy và cả ở miền Nam Campania.