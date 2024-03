Mỹ gửi 46.000 khẩu phần thực phẩm cho Dải Gaza

“Phát huy truyền thống phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân của Phật giáo thời Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh hướng tới hùng cường”, là chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia được tổ chức sáng 31/3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.