Iran kêu gọi chấm dứt sử dụng căn cứ Mỹ tại Tây Á

Ngày 17/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi chấm dứt sử dụng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Tây Á vì cho rằng điều này làm suy giảm quan hệ của Iran với các nước láng giềng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian nêu rõ lập trường của Iran liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh phía Iran không khởi đầu xung đột và việc bảo vệ đất nước là "quyền vốn có."

Cũng theo nhà lãnh đạo Iran, “hòa bình và ổn định sẽ khó có thể đạt được chừng nào các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran còn tiếp diễn” và rằng Tehran sẽ không chấp nhận sức ép.

Bên cạnh đó, Tổng thống Pezeshkian cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các hành động quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời thúc giục các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông cho rằng việc kêu gọi chấm dứt xung đột sẽ không có ý nghĩa nếu không đi kèm các bảo đảm ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trật tự khu vực hậu xung đột sẽ thay đổi nhưng không theo sự chi phối của Mỹ, mà có trật tự riêng “mang tính khu vực.”

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn bán chính thức Tasnim và một số cơ quan truyền thông Iran, ông Ghalibaf cho rằng cục diện khu vực đang bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc và trật tự mới "sẽ do các quốc gia trong khu vực định hình."

Ngoài ra, ông cũng cho rằng "vòng lặp" giữa đàm phán và hành động quân sự nhằm vào Iran phải chấm dứt và nước này sẽ không chấp nhận đàm phán dưới sức ép quân sự.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Iran, cần loại bỏ các mối đe dọa nhằm vào nước này nói riêng và khu vực nói chung để mở đường cho một cấu trúc an ninh mới do các quốc gia trong khu vực dẫn dắt.

Căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran từ hôm 28/2, chỉ 2 ngày trước khi Mỹ và Iran dự kiến bước vào các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp theo sau 3 vòng đàm phán trước đó do Oman làm trung gian.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng và châm ngòi cho xung đột lan rộng trong toàn khu vực.

Trước đó, các nhà trung gian Oman cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt được “tiến triển đáng kể,” trong đó có nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.