Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư

(Ngày Nay) - Ngày 5/11, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi khoảng 80.000 thị thực không phải thị thực định cư kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai kể từ ngày 20/1, do các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp.

Theo nguồn tin, trong số các trường hợp bị thu hồi thị thực, khoảng 16.000 vụ có liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu, 12.000 trường hợp do hành hung và 8.000 vụ vì trộm cắp. Số vụ hủy thị thực liên quan đến 3 hành vi phạm pháp trên chiếm gần 1/2 tổng số vụ bị thu hồi trong năm nay.

Động thái này là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư được khởi động ngay sau khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, dẫn tới việc trục xuất số lượng lớn người nhập cư, gồm cả những người có thị thực hợp pháp. Chính quyền cũng áp dụng quy trình xét duyệt thị thực nghiêm ngặt hơn, tăng cường kiểm tra mạng xã hội và mở rộng sàng lọc an ninh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã hủy hơn 6.000 thị thực du học sinh vì ở lại quá hạn hoặc vi phạm pháp luật, trong đó có một số ít trường hợp bị cáo buộc “ủng hộ khủng bố”. Bộ này cũng xác nhận đã thu hồi thị thực của ít nhất 6 người do các bình luận trên mạng xã hội liên quan tới vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk.

Tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông đã thu hồi thị thực của “hàng trăm, có thể hàng nghìn người”, trong đó có sinh viên, vì tham gia các hoạt động “đi ngược lại lợi ích đối ngoại của Mỹ”.

Các chỉ thị nội bộ trong năm nay yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ ở nước ngoài thận trọng với những người nộp đơn nghi “có thái độ thù địch” với Washington hoặc có tiền sử hoạt động chính trị. Một số quan chức cho biết sinh viên và người có thẻ xanh ủng hộ Palestine hay chỉ trích hành động của Israel tại Gaza cũng có thể bị trục xuất, với lý do đe dọa chính sách đối ngoại của Mỹ và “có xu hướng ủng hộ Hamas”.