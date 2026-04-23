Hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực lưu trữ - hướng tới những trang sử mới

(Ngày Nay) - Ngày 22/4, Ủy ban Lưu trữ thành phố St. Petersburg, LB Nga, và Vụ Lưu trữ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp trực tuyến để tổng kết giữa kỳ kết quả hợp tác kể từ khi hai bên ký kết thoả thuận hợp tác năm 2021.

Dẫn đầu đoàn về phía Việt Nam là Cục trưởng Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Hoàng Anh Tuấn, về phía bạn có Chủ tịch Ủy ban Lưu trữ St. Petersburg Petr Tishchenko, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov cùng một số đại diện lãnh đạo Uỷ ban Lưu trữ, cơ quan bảo tồn tài liệu lữu trữ, Cơ quan lưu trữ quốc gia của Saint Petersburg.

Chào mừng các đại biểu tham dự, ông Petr Tishchenko, Chủ tịch Ủy ban Lưu trữ St. Petersburg, lưu ý rằng trong 5 năm qua, hai bên đã thực hiện một số dự án quan trọng: tổ chức các hội nghị và thảo luận về bảo tồn di sản tư liệu, chuẩn bị các dự án triển lãm và trao đổi kinh nghiệm trong các chuyến thăm lẫn nhau. Trong số các dự án hợp tác đáng chú ý nhất là các triển lãm lịch sử và tư liệu "80 Sự kiện về Cuộc vây hãm Leningrad" tại Hà Nội, "Chiến thắng Điện Biên Phủ" và "Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp" tại Saint Petersburg, triển lãm "Saint Petersburg và Việt Nam: Một tình hữu nghị bền vững", kỷ niệm 100 năm chuyến thăm đầu tiên của Hồ Chí Minh tới Saint Petersburg và 320 năm thành lập Saint Petersburg tại Saint Petersburg và Moskva.

“Việc bảo tồn và nghiên cứu di sản lịch sử là nền tảng quan trọng của quan hệ Nga-Việt Nam. Kho lưu trữ chứa đựng những tài liệu minh chứng cho tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước chúng ta. Tiếp tục công việc chung không chỉ bảo tồn ký ức chung mà còn mở ra những trang sử mới và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc”, ông Petr Tishchenko nhấn mạnh.

Về phần mình, Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Hoàng Anh Tuấn chúc mừng các đồng nghiệp Nga nhân kỷ niệm 156 năm ngày sinh của lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin, các ngày lễ tháng Năm sắp tới và Ngày Chiến thắng 9/5. Ông cũng cảm ơn Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg về sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ trong việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác với Ủy ban Lưu trữ.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhận định rằng giai đoạn vừa qua là một trong những giai đoạn hiệu quả nhất trong lịch sử hợp tác giữa các cơ quan lưu trữ của Nga và Việt Nam. Theo phía Việt Nam, nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại St. Petersburg, họ đã thiết lập được một hệ thống hiệu quả để trao đổi kinh nghiệm và các tài liệu quan trọng. Hai bên đã trao đổi các đề xuất về việc tiếp tục hợp tác.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov chúc mừng thành công của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 của Việt Nam và ghi nhận tầm quan trọng của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14, nhấn mạnh sự quan tâm của Nga nói chung và thành phố St. Petersburg nói riêng đối với các kết quả của Đại hội và kinh nghiệm xây dựng nhà nước của Việt Nam.

Dựa vào thành công của chuỗi sự kiện mà Ủy ban đối ngoại St. Petersburg tổ chức để thảo luận kết quả của Đại hội XIV, ông Kalganov đề nghị Cục lưu trữ của Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Học viện Chính trị Nhà nước Hồ Chí Minh tổ chức một triển lãm về lịch sử Đảng và các nhiệm vụ phát triển đất nước do Đại hội Đảng XIV đề ra. Ông cũng mời đoàn đại biểu Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tham gia Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Nga-Việt lần thứ hai, sẽ được tổ chức tại St. Petersburg từ ngày 14-16/10/2026.

Chủ tịch Ủy ban Lưu trữ St. Petersburg Petr Tishchenko đề xuất thêm một số sáng kiến nhằm làm sâu sắc thêm giao lưu văn hóa. Cụ thể, ông đề xuất tổ chức các triển lãm về "Petrograd Cách mạng", về các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Leningrad trong thời gian Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cũng như tổ chức một hội thảo chung về bảo tồn tài liệu lưu trữ.