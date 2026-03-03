Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 45.600 Anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bày tỏ xúc động được đến thăm Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi lưu bút: “Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ. Xin được thành kính dâng nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hi sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ gìn, phát huy Đền tưởng niệm, để nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; chung sức xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Trong sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hãnh (101 tuổi, ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây); có 2 con là liệt sỹ. Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi, chúc Mẹ dồi dào sức khỏe, trường thọ, luôn vui vầy, sum họp bên con cháu.