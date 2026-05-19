Nam chính “Thời xa vắng” bỏ màn ảnh đi học Đông y, sống kín tiếng chữa bệnh

(Ngày Nay) - Không xuất thân từ trường lớp diễn xuất, Ngô Thế Quân vẫn ghi dấu ấn với vai Giang Minh Sài trong phim “Thời xa vắng”. Khi đang được chú ý trên màn ảnh, anh bất ngờ rời xa điện ảnh để theo học Đông y, sống kín tiếng và gắn bó với công việc châm cứu, chữa bệnh.

Sinh năm 1974, Ngô Thế Quân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trước khi bén duyên với điện ảnh, Ngô Thế Quân làm công việc trình bày báo, thiết kế bìa sách và minh họa truyện ngắn. Gương mặt góc cạnh, giọng nói trầm khàn cùng vẻ ngoài mộc mạc khiến anh dễ gây chú ý, dù bản thân chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên.

Cơ duyên đến với màn ảnh của Ngô Thế Quân bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ với đạo diễn Hồ Quang Minh. Chỉ sau một lần trò chuyện trên đường, anh được mời tham gia phim “Thời xa vắng” với vai Giang Minh Sài. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong cuộc đời anh, khi đã bước sang tuổi 30.

Trong phim, Giang Minh Sài là người đàn ông luôn sống trong giằng xé giữa khát vọng cá nhân và những ràng buộc của gia đình, tập thể và dư luận. Nhân vật có vẻ ngoài khô khan nhưng nội tâm nhiều tổn thương, luôn khao khát được sống thật với cảm xúc của mình.

Khi đảm nhận vai diễn này, Ngô Thế Quân gần như không có kinh nghiệm diễn xuất. Anh không học kỹ thuật nhập vai hay tìm cách diễn cho “đúng”, mà chỉ đơn giản đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để phản ứng tự nhiên như ngoài đời.

Chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên dấu ấn riêng cho vai Giang Minh Sài. Nhiều khán giả nhớ đến Ngô Thế Quân bởi ánh mắt buồn, giọng nói khàn đặc cùng vẻ chân chất khó lẫn với các diễn viên chuyên nghiệp thời điểm đó.

Sau “Thời xa vắng”, anh trở lại cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên không lâu sau, đạo diễn Ngô Quang Hải tiếp tục mời anh tham gia “Chuyện của Pao” với vai chồng của Pao. Bộ phim lấy bối cảnh vùng cao Hà Giang (cũ), đậm màu sắc văn hóa miền núi phía Bắc.

Một lần nữa, vẻ ngoài điềm đạm cùng khí chất mộc mạc giúp Ngô Thế Quân phù hợp với kiểu nhân vật ít lời nhưng có chiều sâu nội tâm. Dù là diễn viên tay ngang, anh vẫn liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh nghệ thuật đáng chú ý của màn ảnh Việt đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, khác với nhiều người bước vào điện ảnh để tìm kiếm hào quang, Ngô Thế Quân lại chủ động rời xa màn ảnh khi đang được khán giả biết đến. Anh chuyển hướng sang học Đông y và làm công việc châm cứu.

Nam diễn viên cho biết có ba lý do khiến anh đến với nghề y. Đầu tiên là khi chứng kiến người thân và những người xung quanh mắc bệnh nhưng không qua khỏi. Thứ hai là trong thời gian quay “Chuyện của Pao” ở Hà Giang (cũ), anh tiếp xúc với người dân miền núi nghèo, thiếu thuốc men trong khi quanh họ có nhiều cây thuốc nam có thể chữa bệnh nếu biết cách sử dụng. Ngoài ra, gia đình anh cũng có người làm trong ngành y, cả Đông y lẫn Tây y.

Ngô Thế Quân từng chia sẻ anh chọn Đông y vì đây là phương pháp có thể dùng thuốc hoặc không dùng thuốc như xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, tùy theo từng bệnh để áp dụng phù hợp.

Ở Ngô Thế Quân luôn tồn tại sự pha trộn khá đặc biệt giữa chất nghệ sĩ và sự điềm tĩnh của một người làm nghề y. Anh yêu hội họa, thích điện ảnh nhưng lại tìm thấy niềm vui lớn trong

Nam diễn viên từng tâm sự, cảm giác nhìn thấy một bệnh nhân từng nằm liệt giường có thể tự đứng dậy và sinh hoạt bình thường trở lại là niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Sau này, khán giả tiếp tục gặp lại Ngô Thế Quân trong phim điện ảnh “Cha cõng con” hay phim truyền hình “Quỳnh Búp Bê”. Dù vậy, anh vẫn không xem nghệ thuật là trung tâm cuộc sống của mình.

Ngoài đời, Ngô Thế Quân giữ lối sống giản dị và kín tiếng. Anh từng nói bản thân thích cảm giác đi ngoài đường mà không ai nhận ra và xem đó là một may mắn.

Có lẽ vì chưa bao giờ xem điện ảnh là đích đến nên Ngô Thế Quân vẫn giữ được sự tự nhiên hiếm thấy trên màn ảnh. Anh bước vào điện ảnh như một cuộc dạo chơi tình cờ, để lại vài vai diễn nhiều dư âm rồi lặng lẽ trở về với cuộc sống bình dị của một họa sĩ, một thầy thuốc giữa đời thường.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.