Nam chính “Thời xa vắng” bỏ màn ảnh đi học Đông y, sống kín tiếng chữa bệnh

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Không xuất thân từ trường lớp diễn xuất, Ngô Thế Quân vẫn ghi dấu ấn với vai Giang Minh Sài trong phim “Thời xa vắng”. Khi đang được chú ý trên màn ảnh, anh bất ngờ rời xa điện ảnh để theo học Đông y, sống kín tiếng và gắn bó với công việc châm cứu, chữa bệnh.
Ngô Thế Quân và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền
Ngô Thế Quân và Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sinh năm 1974, Ngô Thế Quân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trước khi bén duyên với điện ảnh, Ngô Thế Quân làm công việc trình bày báo, thiết kế bìa sách và minh họa truyện ngắn. Gương mặt góc cạnh, giọng nói trầm khàn cùng vẻ ngoài mộc mạc khiến anh dễ gây chú ý, dù bản thân chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên.

Cơ duyên đến với màn ảnh của Ngô Thế Quân bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ với đạo diễn Hồ Quang Minh. Chỉ sau một lần trò chuyện trên đường, anh được mời tham gia phim “Thời xa vắng” với vai Giang Minh Sài. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong cuộc đời anh, khi đã bước sang tuổi 30.

Trong phim, Giang Minh Sài là người đàn ông luôn sống trong giằng xé giữa khát vọng cá nhân và những ràng buộc của gia đình, tập thể và dư luận. Nhân vật có vẻ ngoài khô khan nhưng nội tâm nhiều tổn thương, luôn khao khát được sống thật với cảm xúc của mình.

Khi đảm nhận vai diễn này, Ngô Thế Quân gần như không có kinh nghiệm diễn xuất. Anh không học kỹ thuật nhập vai hay tìm cách diễn cho “đúng”, mà chỉ đơn giản đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để phản ứng tự nhiên như ngoài đời.

Nam chính “Thời xa vắng” bỏ màn ảnh đi học Đông y, sống kín tiếng chữa bệnh ảnh 1

Ngô Thế Quân trong phim "Thời xa vắng"

Chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên dấu ấn riêng cho vai Giang Minh Sài. Nhiều khán giả nhớ đến Ngô Thế Quân bởi ánh mắt buồn, giọng nói khàn đặc cùng vẻ chân chất khó lẫn với các diễn viên chuyên nghiệp thời điểm đó.

Sau “Thời xa vắng”, anh trở lại cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên không lâu sau, đạo diễn Ngô Quang Hải tiếp tục mời anh tham gia “Chuyện của Pao” với vai chồng của Pao. Bộ phim lấy bối cảnh vùng cao Hà Giang (cũ), đậm màu sắc văn hóa miền núi phía Bắc.

Một lần nữa, vẻ ngoài điềm đạm cùng khí chất mộc mạc giúp Ngô Thế Quân phù hợp với kiểu nhân vật ít lời nhưng có chiều sâu nội tâm. Dù là diễn viên tay ngang, anh vẫn liên tiếp góp mặt trong những dự án điện ảnh nghệ thuật đáng chú ý của màn ảnh Việt đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, khác với nhiều người bước vào điện ảnh để tìm kiếm hào quang, Ngô Thế Quân lại chủ động rời xa màn ảnh khi đang được khán giả biết đến. Anh chuyển hướng sang học Đông y và làm công việc châm cứu.

Nam chính “Thời xa vắng” bỏ màn ảnh đi học Đông y, sống kín tiếng chữa bệnh ảnh 2

Ngô Thế Quân trong phim "Chuyện của Pao"

Nam diễn viên cho biết có ba lý do khiến anh đến với nghề y. Đầu tiên là khi chứng kiến người thân và những người xung quanh mắc bệnh nhưng không qua khỏi. Thứ hai là trong thời gian quay “Chuyện của Pao” ở Hà Giang (cũ), anh tiếp xúc với người dân miền núi nghèo, thiếu thuốc men trong khi quanh họ có nhiều cây thuốc nam có thể chữa bệnh nếu biết cách sử dụng. Ngoài ra, gia đình anh cũng có người làm trong ngành y, cả Đông y lẫn Tây y.

Ngô Thế Quân từng chia sẻ anh chọn Đông y vì đây là phương pháp có thể dùng thuốc hoặc không dùng thuốc như xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, tùy theo từng bệnh để áp dụng phù hợp.

Ở Ngô Thế Quân luôn tồn tại sự pha trộn khá đặc biệt giữa chất nghệ sĩ và sự điềm tĩnh của một người làm nghề y. Anh yêu hội họa, thích điện ảnh nhưng lại tìm thấy niềm vui lớn trong

Nam chính “Thời xa vắng” bỏ màn ảnh đi học Đông y, sống kín tiếng chữa bệnh ảnh 3

Ngoài đời, Ngô Thế Quân giữ lối sống giản dị và kín tiếng.

Nam diễn viên từng tâm sự, cảm giác nhìn thấy một bệnh nhân từng nằm liệt giường có thể tự đứng dậy và sinh hoạt bình thường trở lại là niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Sau này, khán giả tiếp tục gặp lại Ngô Thế Quân trong phim điện ảnh “Cha cõng con” hay phim truyền hình “Quỳnh Búp Bê”. Dù vậy, anh vẫn không xem nghệ thuật là trung tâm cuộc sống của mình.

Ngoài đời, Ngô Thế Quân giữ lối sống giản dị và kín tiếng. Anh từng nói bản thân thích cảm giác đi ngoài đường mà không ai nhận ra và xem đó là một may mắn.

Có lẽ vì chưa bao giờ xem điện ảnh là đích đến nên Ngô Thế Quân vẫn giữ được sự tự nhiên hiếm thấy trên màn ảnh. Anh bước vào điện ảnh như một cuộc dạo chơi tình cờ, để lại vài vai diễn nhiều dư âm rồi lặng lẽ trở về với cuộc sống bình dị của một họa sĩ, một thầy thuốc giữa đời thường.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.

PV
DANAFF Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ
Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ
(Ngày Nay) - Chiều 18/5, công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan chính thức được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện thêm không gian văn hóa – lịch sử giàu ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ (Nghệ An).
Dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ chính thức được khởi công
Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ - kiến tạo trục giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 19/05/2026 – Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.
Hà Nội chịu dư chấn từ động đất ở Trung Quốc
Hà Nội chịu dư chấn từ động đất ở Trung Quốc
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 18/5, tại Liễu Châu, Trung Quốc xảy ra trận động đất có độ lớn 5.2, vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội) có độ lớn 5.2 ở vị trí có tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ Y tế tăng cường giám sát trước nguy cơ dịch Ebola
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.