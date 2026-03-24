Năm Du lịch Quốc gia 2026: Gia Lai đã sẵn sàng cho hành trình “biển chạm cao nguyên”

(Ngày Nay) -Gia Lai - sau khi sáp nhập với Bình Định - đang trở thành một điểm đến cực “peak” của du lịch Việt Nam mùa hè này: nơi bạn có thể bắt đầu ngày giữa đại ngàn và kết thúc bằng hoàng hôn trên biển. Một hành trình, nhiều điểm chạm đang được dân du lịch thế giới săn đón trong mùa hè năm nay.

Tọa độ của những “kho báu ẩn”

Không phải “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” - Đà Nẵng hay Nha Trang, năm nay, “viên ngọc biển” hút hồn cộng đồng du lịch quốc tế lại gọi tên Quy Nhơn, khi thành phố biển yên bình này lọt Top 4 những điểm đến thịnh hành nhất năm 2026 (Top trending destinations in 2026 của Tripadvisor, xếp trên cả những địa danh quen thuộc như Milan hay Vienna. Cùng danh sách chỉ có duy nhất 1 thành phố cũng đến từ châu Á là Okinawa (Nhật Bản).

Travelers' Choice Best of the Best Destinations là bảng xếp hạng uy tín, vinh danh các điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất của khách du lịch. Trước đó, Quy Nhơn từng được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.

Sức hút của Quy Nhơn không nằm ở sự phô diễn đầu tư vào các khu vui chơi hoành tráng, những hoạt động giải trí bùng nổ sôi động mà ở sự nguyên bản: từ những bãi biển còn hoang sơ, làng chài nhỏ, nhịp sống chậm rãi theo từng con sóng. Du khách đến đây không chỉ để check-in, mà để… trải nghiệm một nhịp sống khác.

Du khách kể nhau nghe về những cơn sóng bạc đầu tung mình trong gió lộng ở Eo Gió, về biển xanh ngắt ở Kỳ Co, dấu tích nghìn năm của Tháp Đôi Chăm Pa và cả tô bún chả cá ven biển chỉ vài chục nghìn. Một ngày ở đây có thể bắt đầu bằng biển không bóng người và kết thúc bằng một bữa ăn giản dị sát mép sóng. Không lịch trình dày đặc. Không kịch bản. Quy Nhơn là cuộc sống nhưng là phiên bản mà nhiều người sẵn sàng bay nửa vòng trái đất để trải nghiệm.

Nếu Quy Nhơn là phần “chạm biển”, thì Pleiku lại là điểm “chạm rừng” của Gia Lai. Theo Booking.com, xu hướng road trip - biểu tượng đại diện cho phong cách du lịch tự do - sẽ bùng nổ trong năm 2026. Và một trong những cung đường được gọi tên chính là hành trình xuyên Gia Lai - nơi dân mê xê dịch ví như “cao tốc hoang dã”.

Lái xe trên cung đường đậm chất “điện ảnh” ấy, hành trình không còn đơn thuần là di chuyển, mà trở thành một chuỗi trải nghiệm đầy mê hoặc: băng qua những cánh rừng già thẳm sâu, vượt những con đèo hun hút, để rồi bất ngờ chạm tới những cao nguyên hùng vĩ mở ra trước mắt, rộng lớn và khoáng đạt như đang dang tay đón chào.

Giữa dòng chuyển động ấy, mỗi điểm dừng chân lại như một lát cắt đầy ấn tượng: là thác K50 hoang sơ, kỳ vĩ ẩn mình trong lòng Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; là sân bay dã chiến Sơ Pai - từ một dấu tích lịch sử nay hóa thành dải đường băng bê tông trải dài giữa đại ngàn.

Điều đặc biệt là, những “kho báu” du lịch từng nằm rải rác ở hai tỉnh khác nhau, từ năm 2025 nay đã hội tụ trong một Gia Lai mới. Với lợi thế sở hữu 2 sân bay Pleiku - Phù Cát, cùng tuyến cao tốc đang cấp tập hoàn thành, hành trình nối từ đại ngàn xuống biển giờ đây được rút ngắn còn chưa đầy 2 giờ di chuyển - đủ để một chuyến đi có thể chạm trọn cả rừng và biển trong cùng một ngày cho mọi du khách.

Năm du lịch quốc gia - Gia Lai vẫy gọi

Có thể nói, 2026 chính là thời điểm vàng để Gia Lai trỗi dậy “vươn mình” cùng đất nước. Với vai trò đăng cai Năm Du lịch Quốc gia cùng chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, điểm đến này không chỉ giới thiệu cảnh đẹp, mà còn kể một câu chuyện trọn vẹn hơn: hành trình đi qua rừng - chạm biển - chạm vào chiều sâu văn hóa.

Không khí sôi động bắt đầu ngay từ cuối tháng 3 với chuỗi sự kiện dày đặc. Ngày 27/3, Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 và hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” tại FLC Quy Nhơn mở ra góc nhìn mới về một điểm đến đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ngày 28/3, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia chính thức diễn ra - như một “lời chào” đầy cảm hứng dành cho du khách. Song song là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2026, cùng các hoạt động ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia (28-29/3), cho thấy Gia Lai không chỉ mở cửa du lịch mà còn mở rộng kết nối khu vực.

Chương trình Du xuân hữu nghị trong cùng thời gian mang đến một không khí lễ hội rộn ràng, nơi du khách có thể trực tiếp hòa mình vào nhịp sống và văn hóa bản địa. Bởi không chỉ thiên nhiên, Gia Lai còn sở hữu một “bộ sưu tập” văn hóa đáng tự hào: từ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ - những di sản được UNESCO ghi danh, đến võ cổ truyền Bình Định, Hát Bội hay di tích Rộc Tưng - Gò Đá…

Đôi khi, điều khiến một chuyến đi trở nên đáng nhớ nhất không phải là nơi quá nổi tiếng - mà là nơi bạn đến đúng lúc, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và đầy hứng khởi chờ được khám phá. Nếu bạn đang tìm một chuyến đi vừa mới, vừa khác, lại đủ cảm hứng để kể lại sau khi trở về, thì Gia Lai chờ đón bạn!