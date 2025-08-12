Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

(Ngày Nay) - Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị, thời gian tới, các thành viên của Ban tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; đáp ứng điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình…

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung về hạn chế, khó khăn do nguồn nhân lực, hạ tầng; lộ trình đào tạo, tập huấn cho từng đối tượng; đồng bộ hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển đổi số ở Trung tâm Phục vụ hành chính công; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại điện tử…

Thời gian qua, Tỉnh ủy Lai Châu đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc thực hiện phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 11 cơ quan, đơn vị và 38 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án số 06.

Tỉnh chỉ đạo quán triệt, phổ biến nội dung “Sổ tay hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giao. Tỉnh cũng khai trương Cổng bình dân học vụ số tại địa chỉ: https://binhdanhocvuso.laichau.gov.vn với 12 khóa học, tính đến nay đã có 80.725 học viên đăng ký tham gia.

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp. Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành đều xây dựng chuyên mục riêng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thông tin, tuyên truyền.

Tỉnh đã tổ chức quản lý, triển khai 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tiếp tục thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để dần xóa các điểm lõm chưa có sóng điện thoại di động, internet tại các khu vực đặc biệt, các bản chưa có điện lưới quốc gia.

Về tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, năm 2025, tỉnh đã bố trí hơn 81,6 tỷ đồng (hơn 68 tỷ đồng dành cho nhiệm vụ chuyển đổi số; hơn 13 tỷ đồng dành cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo).

Đặc biệt, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Lai Châu được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 10/2024 giúp đảm bảo tổng hợp kịp thời các nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành tổng thể; hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra quyết định, xây dựng cơ chế, chính sách, định hướng xử lý công việc hiệu quả. Hạ tầng mạng số liệu chuyên dùng được kết nối đến 100% các sở, ban, ngành tỉnh và đến UBND các xã, phường. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh được kết nối với Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tỉnh Lai Châu đã hoàn thành 12 kết nối qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; xây dựng được 24 cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành và địa phương; triển khai ứng dụng AI trong nhiều hệ thống...