Nắng nóng tiếp diễn trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5

(Ngày Nay) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với xu thế chung là ngày nắng, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tại khu vực Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 3/5, khu vực Tây Bắc có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; từ đêm 2/5 tăng lên 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động 28 - 31 độ C, từ ngày 2/5 tăng lên 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Nam; từ ngày 1/5 trời nắng, ngày 03/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, từ đêm 2/5 tăng lên 24 - 27 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, sau đó tăng lên 32 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc; từ ngày 1/5 ngày nắng, ngày 3/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, ngày 3/5 có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 30/4, Nam Bộ có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, riêng Nam Bộ 25 - 28 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, riêng Nam Bộ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C, từ đêm 2/5 tăng lên 24 - 26 độ C; cao nhất 29 - 31 độ C, từ ngày 2/5 tăng lên 31 - 33 độ C.

Tại một số điểm du lịch, thời tiết có những đặc trưng riêng. Sa Pa ngày và đêm 30/4 - 1/5 có lúc có mưa rào, xác suất mưa dưới 55 - 60%, nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, cao nhất 19 - 21 độ C; từ ngày 2 - 3/5 trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ tăng lên 24 - 26 độ C.

Hạ Long ngày và đêm 30/4 - 1/5 không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C; từ 2 - 3/5 tiếp tục ngày nắng, cao nhất 30 - 32 độ C.

Huế ngày 30/4 có lúc có mưa rào, sau không mưa; từ 2 - 3/5 ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Đà Nẵng ngày 30/4 - 1/5 không mưa, trưa chiều trời nắng; từ 2 - 3/5 tiếp tục nắng, nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Quy Nhơn và Nha Trang ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 35 độ C.

Đà Lạt ngày nắng, chiều tối có khả năng có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động 15 - 26 độ C.

TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.