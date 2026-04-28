Nắng nóng tiếp diễn trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5

(Ngày Nay) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với xu thế chung là ngày nắng, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Nắng nóng tiếp diễn trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tại khu vực Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 3/5, khu vực Tây Bắc có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; từ đêm 2/5 tăng lên 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động 28 - 31 độ C, từ ngày 2/5 tăng lên 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Nam; từ ngày 1/5 trời nắng, ngày 03/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, từ đêm 2/5 tăng lên 24 - 27 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, sau đó tăng lên 32 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc; từ ngày 1/5 ngày nắng, ngày 3/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, ngày 3/5 có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 30/4, Nam Bộ có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, riêng Nam Bộ 25 - 28 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, riêng Nam Bộ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C, từ đêm 2/5 tăng lên 24 - 26 độ C; cao nhất 29 - 31 độ C, từ ngày 2/5 tăng lên 31 - 33 độ C.

Tại một số điểm du lịch, thời tiết có những đặc trưng riêng. Sa Pa ngày và đêm 30/4 - 1/5 có lúc có mưa rào, xác suất mưa dưới 55 - 60%, nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, cao nhất 19 - 21 độ C; từ ngày 2 - 3/5 trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ tăng lên 24 - 26 độ C.

Hạ Long ngày và đêm 30/4 - 1/5 không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C; từ 2 - 3/5 tiếp tục ngày nắng, cao nhất 30 - 32 độ C.

Huế ngày 30/4 có lúc có mưa rào, sau không mưa; từ 2 - 3/5 ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Đà Nẵng ngày 30/4 - 1/5 không mưa, trưa chiều trời nắng; từ 2 - 3/5 tiếp tục nắng, nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Quy Nhơn và Nha Trang ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 35 độ C.

Đà Lạt ngày nắng, chiều tối có khả năng có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động 15 - 26 độ C.

TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.

Nắng nóng tiếp diễn trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5
Nắng nóng tiếp diễn trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5
(Ngày Nay) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với xu thế chung là ngày nắng, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Đạo diễn Lê Hoàng phủ nhận "Gái nhảy" là phim thị trường
Đạo diễn Lê Hoàng phủ nhận "Gái nhảy" là phim thị trường
(Ngày Nay) - Sau hơn hai thập kỷ gây “cơn bão” phòng vé, bộ phim Gái nhảy của đạo diễn, NSƯT Lê Hoàng đã được chọn trình chiếu trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV. Bên cạnh việc khơi gợi lại một hiện tượng điện ảnh từng làm xôn xao, sự trở lại của bộ phim còn còn đặt ra câu hỏi, liệu Gái nhảy liệu có thực sự là phim thị trường, hay đó chỉ là cái mác được gắn lên sau chính thành công vang dội của nó?
TP Hồ Chí Minh: Nhiều sân khấu tấp nập dịp nghỉ lễ
TP Hồ Chí Minh: Nhiều sân khấu tấp nập dịp nghỉ lễ
(Ngày Nay) - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các sân khấu tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra mắt vở mới, tăng cường suất diễn, mang đến bức tranh nghệ thuật sôi động để phục vụ nhu cầu giải trí của công chúng.
Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva, Thụy Sĩ
WHO hoàn tất thỏa thuận về phòng chống đại dịch tương lai
(Ngày Nay) - Ngày 27/4, vòng đàm phán bổ sung nhằm hoàn tất nội dung cuối trong thỏa thuận về phòng chống các đại dịch tương lai đã chính thức bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, những chia rẽ sâu sắc giữa các bên có thể sẽ tiếp tục cản trở việc đạt được thống nhất cuối cùng.
Lễ cấp sắc của người Dao Đỏ xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai tạo điểm nhấn du lịch hấp dẫn.
Khai thác nguồn lực văn hóa dân tộc thiểu số
(Ngày Nay) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, trên nền tảng nguồn lực di sản được bổ sung và không gian văn hóa giàu bản sắc, các địa phương kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và khai thác giá trị truyền thống, từng bước hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa phục vụ phát triển du lịch.