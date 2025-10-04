NATO khai trương trụ sở Lực lượng Lục quân Bắc Âu

(Ngày Nay) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 3/10 đã khai trương trụ sở của Lực lượng Lục quân Bắc Âu (MCLCC) tại thành phố Mikkeli, Phần Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen nhấn mạnh trụ sở mới sẽ góp phần “tăng cường an ninh NATO” và “nâng cao an ninh quốc gia của Phần Lan”.

Trụ sở hiện có khoảng 10 nhân sự, đặt dưới sự chỉ huy của sĩ quan Na Uy Ove Staurseth và Trung tướng Phần Lan Pasi Välimäki. Dự kiến sẽ có 50 nhân sự làm việc tại đây trong thời bình.

Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, trụ sở này sẽ đảm nhiệm việc lập kế hoạch và điều phối hoạt động của lực lượng lục quân NATO tại khu vực Bắc Âu. Trong điều kiện bình thường, đây là nơi triển khai các cuộc tập trận và hoạt động chung, còn trong bối cảnh bất trắc, trụ sở sẽ giám sát và lập kế hoạch cho các hoạt động trên bộ và phòng thủ tại vùng Cực Bắc.

Trước đó, trụ sở chỉ huy lực lượng mặt đất NATO tại thành phố Mikkeli đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/9 vừa qua.