Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”

(Ngày Nay) - Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Chi nhánh Tập đoàn Công nhiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, vừa qua Viettel đã phối hợp cùng công ty Shush Inc. (Mỹ) thử nghiệm thành công mô hình giải pháp xác thực mạng (Network Authentication) thay thế cho hình thức xác thực bằng tin nhắn OTP truyền thống.

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng, gian lận danh tính, chiếm đoạt tài khoản ngày càng tinh vi, đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc triển khai mô hình xác thực mạng không cần mã OTP. Đây là phương thức xác minh người dùng trực tiếp qua mạng di động, thay vì gửi mã OTP qua tin nhắn như trước đây, qua đó góp phần giảm thiểu gian lận, tăng cường bảo mật, nâng cao trải nghiệm người dùng, phù hợp với định hướng phát triển định danh số và hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam.

Nền tảng Sherlock của Shush được đưa vào thử nghiệm, đóng vai trò là bộ xử lý logic trung tâm, thực hiện kết hợp và chuyển hóa các API – có thể hiểu là “cầu nối” cho phép các hệ thống công nghệ kết nối và xác thực với nhau một cách an toàn, mà không tác động vào hạ tầng nhà mạng. Trong khuôn khổ dự án thử nghiệm, Viettel và Shush đã triển khai và tích hợp nền tảng này lên Open Gateway – nền tảng kết nối và cung cấp API tập trung của Viettel. Quá trình thử nghiệm tập trung đánh giá khả năng khai thác độ tin cậy của địa chỉ IP do mạng di động cấp phát, từ đó mang lại các tính năng nâng cao trong xác thực di động và phòng chống gian lận, hướng tới khả năng thay thế tin nhắn OTP truyền thống trong tương lai.

Giải pháp mang lại nhiều ưu điểm cụ thể như: Giảm phụ thuộc vào phương thức OTP truyền thống; Nâng cao trải nghiệm người dùng và đặc biệt giúp xác thực số thuê bao người dùng một cách an toàn, bảo mật và phòng chống gian lận trong các dịch vụ số. Viettel dự định thương mại hóa các dịch vụ xác thực mạng đối với các lĩnh vực như mạng xã hội, dịch vụ tài chính, công nghệ y tế, và bảo mật ứng dụng di động.

Ông Đoàn Đại Phong – Phó Tổng Giám đốc Viettel Solutions chia sẻ: “Tại Viettel, chúng tôi luôn tìm kiếm những phương thức mới để mang đến các trải nghiệm số an toàn và sáng tạo cho khách hàng và đối tác. Việc thử nghiệm cho phép chúng tôi đánh giá các dịch vụ xác thực mạng thế hệ mới dựa trên API, đáp ứng yêu cầu bảo mật tuyệt đối thông qua nhà mạng.”

Ông Eddie DeCurtis, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Shush Inc., cho biết: “Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc hình thành một lớp định danh toàn cầu dựa trên mạng di động. Chúng tôi rất tự hào được hợp tác cùng Viettel — đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình xác thực mạng an toàn, dựa trên API, ngay ở cấp độ nhà mạng.”

Với Viettel, sự an toàn và lợi ích của khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động đổi mới. Viettel chủ động tiếp cận, tiếp thu và ứng dụng các công nghệ xác thực tiên tiến, đồng thời nghiên cứu, phát triển và triển khai theo hướng phù hợp với bối cảnh, hạ tầng và yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn trong các trải nghiệm số.