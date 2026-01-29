Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Chi nhánh Tập đoàn Công nhiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, vừa qua Viettel đã phối hợp cùng công ty Shush Inc. (Mỹ) thử nghiệm thành công mô hình giải pháp xác thực mạng (Network Authentication) thay thế cho hình thức xác thực bằng tin nhắn OTP truyền thống.
Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng, gian lận danh tính, chiếm đoạt tài khoản ngày càng tinh vi, đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc triển khai mô hình xác thực mạng không cần mã OTP. Đây là phương thức xác minh người dùng trực tiếp qua mạng di động, thay vì gửi mã OTP qua tin nhắn như trước đây, qua đó góp phần giảm thiểu gian lận, tăng cường bảo mật, nâng cao trải nghiệm người dùng, phù hợp với định hướng phát triển định danh số và hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam.

Nền tảng Sherlock của Shush được đưa vào thử nghiệm, đóng vai trò là bộ xử lý logic trung tâm, thực hiện kết hợp và chuyển hóa các API – có thể hiểu là “cầu nối” cho phép các hệ thống công nghệ kết nối và xác thực với nhau một cách an toàn, mà không tác động vào hạ tầng nhà mạng. Trong khuôn khổ dự án thử nghiệm, Viettel và Shush đã triển khai và tích hợp nền tảng này lên Open Gateway – nền tảng kết nối và cung cấp API tập trung của Viettel. Quá trình thử nghiệm tập trung đánh giá khả năng khai thác độ tin cậy của địa chỉ IP do mạng di động cấp phát, từ đó mang lại các tính năng nâng cao trong xác thực di động và phòng chống gian lận, hướng tới khả năng thay thế tin nhắn OTP truyền thống trong tương lai.

Giải pháp mang lại nhiều ưu điểm cụ thể như: Giảm phụ thuộc vào phương thức OTP truyền thống; Nâng cao trải nghiệm người dùng và đặc biệt giúp xác thực số thuê bao người dùng một cách an toàn, bảo mật và phòng chống gian lận trong các dịch vụ số. Viettel dự định thương mại hóa các dịch vụ xác thực mạng đối với các lĩnh vực như mạng xã hội, dịch vụ tài chính, công nghệ y tế, và bảo mật ứng dụng di động.

Ông Đoàn Đại Phong – Phó Tổng Giám đốc Viettel Solutions chia sẻ: “Tại Viettel, chúng tôi luôn tìm kiếm những phương thức mới để mang đến các trải nghiệm số an toàn và sáng tạo cho khách hàng và đối tác. Việc thử nghiệm cho phép chúng tôi đánh giá các dịch vụ xác thực mạng thế hệ mới dựa trên API, đáp ứng yêu cầu bảo mật tuyệt đối thông qua nhà mạng.”

Ông Eddie DeCurtis, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Shush Inc., cho biết: “Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc hình thành một lớp định danh toàn cầu dựa trên mạng di động. Chúng tôi rất tự hào được hợp tác cùng Viettel — đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình xác thực mạng an toàn, dựa trên API, ngay ở cấp độ nhà mạng.”

Với Viettel, sự an toàn và lợi ích của khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động đổi mới. Viettel chủ động tiếp cận, tiếp thu và ứng dụng các công nghệ xác thực tiên tiến, đồng thời nghiên cứu, phát triển và triển khai theo hướng phù hợp với bối cảnh, hạ tầng và yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn trong các trải nghiệm số.

PV
Viettel Shush Mạng Viễn thông OTP

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”
Viettel thử nghiệm thành công giải pháp xác thực mạng “không OTP”
(Ngày Nay) -  Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Chi nhánh Tập đoàn Công nhiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, vừa qua Viettel đã phối hợp cùng công ty Shush Inc. (Mỹ) thử nghiệm thành công mô hình giải pháp xác thực mạng (Network Authentication) thay thế cho hình thức xác thực bằng tin nhắn OTP truyền thống.
Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng
Quà tết 2026: Đào rừng sấy dẻo – phẩm quà ngọt ngào của mùa giá băng
(Ngày Nay) -Sau mùa hoa nở rộ, những trái đào non kiên cường bám trụ lại sau mùa băng giá lạnh lẽo, tắm nắng, tắm mưa, hong gió, gối mây, đọng mật để rồi chín rộ vào mùa hè rực rỡ. Gom hương nắng trong trái ngọt của mùa giá băng, nhà trà Shanam làm ra thức quà độc đáo: Đào rừng sấy dẻo. Phẩm quà cho người kiên tâm ở lại, biết tin, biết đợi chờ và được đón nhận.
Kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn gốc nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường
Kiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn gốc nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường
(Ngày Nay) - Ngày 29/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. Cuộc họp nhằm thông tin về tình hình hoạt động của ngành khoa học và công nghệ trong tháng đầu năm, cũng như các kết quả nổi bật; các văn bản chính sách mới được ban hành và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Cảnh giác với virus Nipah nhưng người dân không nên quá hoang mang
Cảnh giác với virus Nipah nhưng người dân không nên quá hoang mang
(Ngày Nay) - Việc xuất hiện ổ dịch Nipah mới với 5 người mắc tại bang Tây Bengal (Ấn Độ), trong đó có hai nhân viên y tế khiến người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam lo lắng. Trước tình hình này, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng, người dân không nên quá lo lắng bởi dịch bệnh này không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch lớn.
Google ra mắt công cụ AI giúp giải mã những bí ẩn của bộ gene người
Google ra mắt công cụ AI giúp giải mã những bí ẩn của bộ gene người
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Google đã công bố công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên AlphaGenome, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ những bí ẩn phức tạp của bộ gene người và mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị bệnh mới trong tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh.
Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam
Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam
(Ngày Nay) - Tết Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa, mang theo không khí sum vầy, những cành đào thắm đỏ và niềm vui nhìn lại một năm đầy dấu ấn. Trong dòng chảy rực rỡ của thể thao Việt Nam năm 2025, tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025 tại Thái Lan) chính là "món quà" ý nghĩa nhất, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ game thủ nữ.
Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah
Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác trước những báo cáo về sự lây lan của virus Nipah ở nước ngoài, đồng thời trấn an công chúng rằng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của virus.