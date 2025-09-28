Nestlé ra mắt NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 mới với công thức cộng hưởng dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ

(Ngày Nay) -Hôm nay, Nestlé NAN chính thức giới thiệu NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 cải tiến mới tại sự kiện “Nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng – Tối ưu lợi thế đầu đời cho con”. Sản phẩm với công thức đầu tiên (1) kết hợp đạm A2, 6HMO và Lợi khuẩn kép hỗ trợ tăng cường hiệu ứng cộng hưởng cho tiêu hóa và đề kháng - hai nền tảng quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em ở giai đoạn chuyển tiếp.

Lần ra mắt sản phẩm mới này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình không ngừng đổi mới của Nestlé NAN tại Việt Nam, khẳng định cam kết ứng dụng khoa học dinh dưỡng tiên tiến để tối ưu lợi thế đầu đời và tiềm năng phát triển toàn diện cho trẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Tú Quỳnh, Giám Đốc Ngành Hàng Dinh Dưỡng Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Nhỏ, Nestlé Việt Nam, nhấn mạnh: “Tại Nestlé NAN, chúng tôi tin rằng những năm đầu đời chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của trẻ. Với sứ mệnh đồng hành cùng mẹ trên hành trình nuôi con, Nestlé tự hào ra mắt NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 cải tiến mới. Đây là bước tiến nâng tầm khoa học dinh dưỡng, với công thức tăng cường hiệu ứng cộng hưởng, hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho con, từ đó hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.”

Không chỉ là cộng thêm mà còn cần cộng hưởng, tối ưu lợi thế đầu đời cho con

Trong nhiều năm liền, Nestlé đã không ngừng nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng, tập trung hỗ trợ hệ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ, và đã thành công giới thiệu công thức cộng hưởng SINERGITYR với sự kết hợp độc đáo giữa 6HMO và lợi khuẩn kép B.Infantis và B.Lactis.

Công thức đã được chứng minh về hiệu quả hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ khả năng hấp thu, đánh dấu bước tiến nâng tầm trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại. Ông Norbert Sprenger - Chuyên gia dinh dưỡng cấp cao Tập đoàn Nestlé cho biết: “Thay vì phát triển sữa công thức dựa trên các thành phần hoạt động độc lập, điều này có thể hạn chế khả năng mang lại lợi ích cộng hưởng dinh dưỡng và tối ưu cho sức khỏe, tạo nên “Synergity Gap” – “khoảng trống hiệp đồng” trong dinh dưỡng. Chính vì thế, các nhà khoa học tại Nestlé đã nghiên cứu và tạo nên công thức đầu tiên kết hợp đạm A2, 6HMO và lợi khuẩn kép, tăng cường hiệu quả cộng hưởng hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho trẻ.”

NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 nổi bật với đạm A2 từ giống bò A2 thuần chủng, và nhẹ dịu với hệ tiêu hóa non nớt của con. Nhờ đó, đạm A2 giúp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa, táo bón và đồng thời hỗ trợ tiêu hóa tốt chỉ sau 7 ngày (4), từ đó tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và hỗ trợ bé tăng cân.

NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 cũng ứng dụng công nghệ HMO tiên tiến từ Nestlé Thụy Sĩ để đưa 6HMO vào trong sản phẩm. Từ nền tảng 5HMO ban đầu, Nestlé đã bổ sung thêm 3FL – một HMO fucosylated thường được tìm thấy trong sữa mẹ, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, củng cố hàng rào niêm mạc ruột, giảm nguy cơ nhiễm trùng hô hấp và một số loại tiêu chảy.

Sản phẩm chứa 150 triệu lợi khuẩn kép gồm B. Lactis giúp giảm đến 58% các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy (5), và B. Infantis giúp “mở khóa sức mạnh” của HMO, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng cho con. Trong đó, sự kết hợp giữa 6HMO và lợi khuẩn chuyên biệt B. Infantis giúp tăng gấp đôi dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch (acid béo chuỗi ngắn – SCFAs) (6), hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và phát triển đề kháng khỏe mạnh từ bên trong.

Với những cải tiến vượt bậc, NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng tiên tiến cho bé, mà còn nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng để tối ưu lợi thế đầu đời cho con.

Trải nghiệm hành trình nâng tầm tiêu chuẩn khoa học dinh dưỡng

Để đưa những nghiên cứu khoa học đến gần hơn với các bậc phụ huynh, Nestlé NAN tổ chức hoạt động tương tác trải nghiệm “Hành trình khám phá khoa học tại Phòng nghiên cứu mô phỏng Nestlé NAN” - mô phỏng phòng thí nghiệm hiện đại, nơi các nghiên cứu dinh dưỡng tiên tiến được tái hiện trực quan và sinh động.

Bên cạnh đó, tọa đàm “Giải mã khoa học dinh dưỡng cho trẻ nhỏ” là một trong những hoạt động nổi bật thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Nội dung diễn đàn xoay quanh xu hướng chăm sóc cho con bằng khoa học dinh dưỡng hiện đại, giúp tối ưu tiềm năng phát triển ngay từ giai đoạn khởi đầu. Tại đây, phụ huynh không chỉ được cập nhật kiến thức mà còn trực tiếp lắng nghe chuyên gia giải đáp thắc mắc liên quan đến dinh dưỡng, tiêu hóa và tăng cường đề kháng cho con.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Nestlé NAN không chỉ mang đến những trải nghiệm khoa học chân thực và gần gũi, mà còn khẳng định cam kết tiên phong trong việc đồng hành cùng các bậc cha mẹ nuôi dưỡng thế hệ tương lai.