Nga áp dụng thuế du lịch mới

(Ngày Nay) - Ngày 31/12/2024, nhân dịp chào đón năm mới 2025 và Tết cổ truyền dân tộc Ất Tỵ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã có thư chức mừng năm mới gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động Việt Nam đang làm việc trong và ngoài nước, người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc!

(Ngày Nay) - Theo thống kê của Bộ Y tế, trong năm 2024, số ca mắc sởi của cả nước tăng nhanh so với năm trước. Trong đó, số ca sốt phát ban nghi sởi là 38.364 (tăng hơn 94 lần so với năm 2023), số ca dương tính với sởi là 6.725 ca (tăng hơn 130 lần so với năm 2023).