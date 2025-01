Ông Mike Johnson tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Mặc dù được Tổng thống đắc cử Donald Trump ủng hộ, nhưng ông Johnson vẫn gặp một số trở ngại do đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số sít sao tại Hạ viện so với đảng Dân chủ với tỷ lệ 219-215 ghế, thế đa số thấp nhất trong gần 100 năm. Muốn giành vị trí cao nhất tại Quốc hội, ứng cử viên phải được trên 50% số phiếu ủng hộ. Ban đầu ông Johnson dường như không đạt được đa số phiếu cần thiết để tái đắc cử, nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng với 218 phiếu - số phiếu tối thiểu cần thiết - sau khi hai đối thủ Cộng hòa là Hạ nghị sĩ Ralph Norman (bang South Carolina) và Hạ nghị sĩ Keith Self (bang Texas) chuyển sang ủng hộ ông sau hơn nửa giờ đàm phán.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Johnson đã có bài đăng trên mạng xã hội X, hứa sẽ thành lập nhóm công tác về chi tiêu và cải tổ chính phủ và một số cam kết khác - động thái dường như để thuyết phục những đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện còn phân vân.

Sau khi ông Johnson tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sĩ Dân chủ Hakeem Jeffries, đại diện của bang New York, Trưởng Khối Thiểu số tại Hạ viện, đã kêu gọi các hạ nghị sĩ thuộc cả hai đảng đoàn kết vì công việc chung. Ông Jeffries nói: “Đã tới lúc chúng ta đoàn kết với nhau, không phải người Dân chủ hay Cộng hòa, mà là người Mỹ, để làm việc cho người dân”. Ông tuyên bố phe Dân chủ tại Hạ viện sẽ cố gắng tìm tiếng nói chung với phe Cộng hòa “về bất cứ vấn đề nào, bất cứ lúc nào và nơi nào”.

Trong một bài đăng trực tuyến vào ngày 3/1, ông Trump nhấn mạnh: “Chiến thắng của ông Mike hôm nay sẽ là chiến thắng lớn cho Đảng Cộng hòa”.

Bỏ phiếu bầu Chủ tịch là công việc quan trọng đầu tiên tại Hạ viện khi Quốc hội mới khóa 119 của Mỹ khai mạc ngày 3/1, được thực hiện thậm chí trước khi các hạ nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức. Đây được coi là một phép thử sớm về khả năng đoàn kết của đảng Cộng hòa khi thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Trump về cắt giảm thuế và kiểm soát biên giới, đồng thời cũng thử thách ảnh hưởng của ông Trump tại Đồi Capitol, trong bối cảnh một số ít đảng viên Cộng hòa đã thể hiện sự sẵn sàng thách thức ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng.