Nga không kích làm tê liệt hơn một nửa sản lượng khí đốt của Ukraine

(Ngày Nay) - Các cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine khiến sản lượng khí đốt nước này giảm khoảng 60%, buộc Kiev kêu gọi G7 và các định chế tài chính châu Âu hỗ trợ khẩn cấp.
Trạm khí đốt Bobrovnytska ở Mryn, tỉnh Chernihiv, Ukraine ngày 16/12/2018
Trạm khí đốt Bobrovnytska ở Mryn, tỉnh Chernihiv, Ukraine ngày 16/12/2018

Ngày 9/10, hãng tin Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết các cuộc không kích của Nga đã khiến sản lượng khí đốt tự nhiên nội địa của Ukraine giảm hơn một nửa, buộc Kiev có thể phải chi khoảng 1,9 tỷ euro để nhập khẩu nhiên liệu.

Theo nguồn tin này, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực Kharkov và Poltava ngày 3/10 đã khiến sản lượng khí đốt của Ukraine giảm khoảng 60%.

Nếu Moskva tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công như hiện nay, Kiev sẽ cần mua khoảng 4,4 tỷ m3 khí đốt vào cuối tháng Ba, tương đương gần 20% mức tiêu thụ hằng năm của nước này.

Bloomberg cho biết, sau các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga, Ukraine đã đề nghị các đối tác G7 hỗ trợ thiết bị để sửa chữa hệ thống năng lượng cũng như cung cấp thêm hệ thống phòng không nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), Ngân hàng Đầu tư của Liên minh châu Âu (EIB) và Ủy ban châu Âu hiện đang xem xét cung cấp thêm hỗ trợ cho ngành năng lượng của Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng vào đêm 3/10, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở của tổ hợp công nghiệp-quân sự, cũng như cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng của Ukraine.

Bộ này cho biết tất cả các mục tiêu định sẵn đều đã bị đánh trúng.

Đêm 5/10, quân đội Nga tiếp tục phát động một đợt tấn công quy mô lớn khác nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine, cùng các cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng hỗ trợ hoạt động cho những doanh nghiệp này.

