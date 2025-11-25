ROX Group ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP Hà Nội

Khoản đóng góp lần này vừa mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực vừa thể hiện cam kết của ROX Group trong việc đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng địa phương, tiếp nối hành trình ROX Share lan tỏa sự sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn.

Trong chiến lược phát triển bền vững, ROX Group đã xây dựng ROX Share như một trụ cột văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng - xã hội, được triển khai bài bản qua nhiều năm. Chương trình gồm hai nhóm hoạt động trọng tâm: “Cùng em đến trường” hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và “Chia sẻ yêu thương” hướng đến người già, người bệnh, hộ thu nhập thấp và những hoàn cảnh dễ tổn thương trong xã hội.

Mỗi năm, ROX Group dành hàng tỷ đồng cho các chương trình an sinh như: Xây nhà Đại đoàn kết, Trao quà Tết cho người nghèo, Hỗ trợ khắc phục thiên tai, Xây cầu, Sửa trường, Xây thư viện xanh… Song hành với đó là các chương trình “đền ơn đáp nghĩa” với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong…

Bên trong doanh nghiệp, văn hóa sẻ chia cũng được duy trì mạnh mẽ qua các hoạt động gắn kết tập thể. Trong đó các chương trình teambuilding trở thành “trạm trung chuyển yêu thương”, nơi cán bộ nhân viên tự nguyện đóng góp học bổng, xe đạp, sách vở và những phần quà ý nghĩa dành cho học sinh nghèo vượt khó. Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt Thương” được tổ chức định kỳ và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ nhân viên trên toàn tập đoàn.

Các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái cũng tích cực hưởng ứng chuỗi hoạt động ROX Share của Tập đoàn và chủ động tổ chức rất nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Chẳng hạn như ROX Signature trong năm qua đã tích cực triển khai các chương trình thiện nguyện tại cơ sở. Tại Lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2025 của Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội, doanh nghiệp đã trao tặng 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định cuộc sống và tạo sinh kế. Tại Đà Nẵng, ROX Signature đã đồng hành cùng phường An Hải trong chương trình “Cùng em tới trường”. Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên của công ty chung tay ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ…

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: “Suốt gần ba thập kỷ, ROX Group luôn coi tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng là một phần cốt lõi trong hành trình phát triển. Đó là giá trị đã làm nên bản sắc của Tập đoàn và được gìn giữ, lan tỏa qua từng thế hệ cán bộ nhân viên. ROX Signature tự hào tiếp nối truyền thống ấy bằng những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ. Chúng tôi tin rằng mỗi nghĩa cử dù nhỏ cũng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”.

Từ nay đến cuối năm, chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương. Những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của ROX Group và các đơn vị thành viên trên khắp mọi miền đất nước đang góp phần lan tỏa các giá trị sống đẹp, đồng thời khẳng định cam kết của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.