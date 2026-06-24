Nghệ sĩ Kim Duy giới thiệu triển lãm cá nhân “chủ nhật, mùa hè” tại không gian nghệ thuật Manzi

(Ngày Nay) - Từ ngày 23/6 đến 12/7/2026, nghệ sĩ Nguyễn Kim Duy sẽ giới thiệu triển lãm cá nhân “chủ nhật, mùa hè” tại Manzi Art Space (Hà Nội). Quy tụ các thực hành nghệ thuật kéo dài hơn 15 năm qua nhiều chất liệu như hội họa, nhiếp ảnh, video và sắp đặt, triển lãm mở ra hành trình khám phá những ký hiệu thị giác, ngôn ngữ và sự biến đổi của ý nghĩa dưới tác động của thời gian.

Kim Duy mở triển lãm cá nhân “chủ nhật, mùa hè” tại không gian nghệ thuật Manzi Art Space, giới thiệu các thực hành nghệ thuật kéo dài hơn 15 năm của anh qua nhiều chất liệu như hội họa, nhiếp ảnh, video và sắp đặt. Triển lãm diễn ra từ ngày 23/6 đến hết 12/7/2026, mở cửa từ 11h đến 19h các ngày thứ Ba đến Chủ Nhật và miễn phí cho công chúng.

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm mơ hồ và khó gọi tên, “chủ nhật, mùa hè” không theo đuổi một câu chuyện hay tuyên ngôn rõ ràng mà tập trung khám phá khả năng tạo nghĩa của các ký hiệu thị giác và ngôn ngữ. Thông qua những đường nét, màu sắc, chữ viết và dấu vết của thời gian, nghệ sĩ đặt ra các câu hỏi về tính ngẫu biến, sự lặp lại và những tầng ý nghĩa ẩn sau ngôn ngữ.

Sinh năm 1987, Nguyễn Kim Duy từng học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam trước khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Nuremberg (Đức) năm 2014. Anh là nghệ sĩ đa phương tiện với mối quan tâm đặc biệt đến tính trừu tượng, sự lặp lại và vai trò của ngôn ngữ trong nghệ thuật đương đại. Tác phẩm của anh từng xuất hiện tại nhiều triển lãm và chương trình mở xưởng của các không gian nghệ thuật như Nhà Sàn Collective, MoT+++ và Heritage Space.