Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Nghệ sĩ Kim Duy giới thiệu triển lãm cá nhân “chủ nhật, mùa hè” tại không gian nghệ thuật Manzi

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Từ ngày 23/6 đến 12/7/2026, nghệ sĩ Nguyễn Kim Duy sẽ giới thiệu triển lãm cá nhân “chủ nhật, mùa hè” tại Manzi Art Space (Hà Nội). Quy tụ các thực hành nghệ thuật kéo dài hơn 15 năm qua nhiều chất liệu như hội họa, nhiếp ảnh, video và sắp đặt, triển lãm mở ra hành trình khám phá những ký hiệu thị giác, ngôn ngữ và sự biến đổi của ý nghĩa dưới tác động của thời gian.
Nghệ sĩ Kim Duy giới thiệu triển lãm cá nhân “chủ nhật, mùa hè” tại không gian nghệ thuật Manzi

Kim Duy mở triển lãm cá nhân “chủ nhật, mùa hè” tại không gian nghệ thuật Manzi Art Space, giới thiệu các thực hành nghệ thuật kéo dài hơn 15 năm của anh qua nhiều chất liệu như hội họa, nhiếp ảnh, video và sắp đặt. Triển lãm diễn ra từ ngày 23/6 đến hết 12/7/2026, mở cửa từ 11h đến 19h các ngày thứ Ba đến Chủ Nhật và miễn phí cho công chúng.

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm mơ hồ và khó gọi tên, “chủ nhật, mùa hè” không theo đuổi một câu chuyện hay tuyên ngôn rõ ràng mà tập trung khám phá khả năng tạo nghĩa của các ký hiệu thị giác và ngôn ngữ. Thông qua những đường nét, màu sắc, chữ viết và dấu vết của thời gian, nghệ sĩ đặt ra các câu hỏi về tính ngẫu biến, sự lặp lại và những tầng ý nghĩa ẩn sau ngôn ngữ.

Sinh năm 1987, Nguyễn Kim Duy từng học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam trước khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Nuremberg (Đức) năm 2014. Anh là nghệ sĩ đa phương tiện với mối quan tâm đặc biệt đến tính trừu tượng, sự lặp lại và vai trò của ngôn ngữ trong nghệ thuật đương đại. Tác phẩm của anh từng xuất hiện tại nhiều triển lãm và chương trình mở xưởng của các không gian nghệ thuật như Nhà Sàn Collective, MoT+++ và Heritage Space.

PV
Kim Duy Manzi Exhibition Space

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
Khán giả Pháp ấn tượng với diễu hành Việt phục tại thành phố Lorient
(Ngày Nay) - Từ ngày 16 đến 19/6/2026, tại thành phố Lorient, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp, đã diễn ra Festival Vietnam lần thứ tư nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế. Sự kiện do Hiệp hội ART SPACE, phối hợp cùng Tòa thị chính thành phố Lorient, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, Hiệp hội Appel Lorient,... mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
World Cup 2026: Mỹ nới quy định di chuyển đối với đội tuyển Iran
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang thay đổi các quy định áp dụng đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Iran trước trận đấu thứ 3 tại vòng bảng World Cup vào ngày 26/6 nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển này có thêm thời gian tương tự như các quốc gia khác tham dự giải đấu. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết họ dự định gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về cách đội tuyển nước này đã bị đối xử tại Mỹ cho đến nay.
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
Chính quyền Mỹ đề xuất tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch
(Ngày Nay) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 công bố đề xuất tăng đáng kể lệ phí nhập quốc tịch và chấm dứt một số chương trình miễn, giảm phí dành cho người có thu nhập thấp, trong khuôn khổ các biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt chính sách di trú.
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp
(Ngày Nay) - Sau vài năm tăng trưởng chững lại, thị trường hồ bơi tại Pháp đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2026. Những đợt nắng nóng đến sớm cùng với sự bất ổn của tình hình quốc tế đã khiến nhiều gia đình lựa chọn đầu tư vào không gian sống tại nhà thay vì chi tiền cho các chuyến du lịch nước ngoài.
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và hoa chúc mừng Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc, cùng Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.