Nghị quyết 06-NQ/TW: Đóng góp tích cực, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia

TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh (Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.

Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành (Ngày Nay) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm việc tại Cảng không không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, xã Long Thành, thành phố Đồng Nai), trong đó có một số vị trí việc làm chỉ cần lao động phổ thông.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý quyền sở hữu trí tuệ (Ngày Nay) - Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý, phương thức phối hợp và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật.

Thỏa thuận Mỹ - Iran chưa đủ để xoa dịu nỗi lo lạm phát toàn cầu (Ngày Nay) - Các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới cảnh báo thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran chỉ giúp giảm bớt một phần áp lực đối với kinh tế toàn cầu, trong khi cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn nhiều thách thức.

Nhật Bản: Quán ăn gây tranh cãi vì sử dụng dầu cũ suốt 66 năm (Ngày Nay) - Một quán gà rán nổi tiếng tại tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) đang gây xôn xao dư luận sau khi tiết lộ bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn là loại dầu chiên được duy trì liên tục trong suốt 66 năm.

Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc (Ngày Nay) - Ngày 20/6, tại phường Quy Nhơn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.

Tập đoàn Everland khởi công Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn (Ngày Nay) - Ngày 20/6/2026, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Công ty CP Tập đoàn Everland (MCK: EVG) chính thức khởi công Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn – Crystal Holidays Heritage Lý Sơn. Sự kiện là dấu mốc mới của Tập đoàn Everland trong vai trò Nhà phát triển bất động sản bền vững và kiến tạo hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp di sản văn hóa tại Việt Nam.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường công lập không chuyên (Ngày Nay) - Tối 19/6, Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Phát hiện nhiều dấu hiệu nghi hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ngày Nay) -Sau 3 ngày khảo sát, thăm dò bằng radar xuyên đất tại Công viên Lê Thị Riêng, các đơn vị chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi có hài cốt liệt sĩ, đồng bào hy sinh trong chiến tranh.