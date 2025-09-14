Nghị quyết 72: Đột phá chiến lược cho phát triển y tế tư nhân

(Ngày Nay) - Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với những mục tiêu phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được ban hành như một luồng gió mới, mang theo sức sống mãnh liệt cho ngành y tế nói chung và cộng đồng y tế tư nhân nói riêng.

Là một người hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực y tế, với vai trò Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, GS Nguyễn Văn Đệ bày tỏ sự phấn khởi khi đón nhận văn kiện quan trọng này.

Theo ông, Nghị quyết 72-NQ/TW không chỉ là kết tinh của trí tuệ tập thể Đảng ta dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà còn phản ánh sự quan tâm đặc biệt, quyết liệt của các thành viên Chính phủ, sự sát sao của Thường trực Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tận tâm, tận lực để văn kiện này trở thành hiện thực, tạo động lực mạnh mẽ cho y tế tư nhân phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi khi đón nhận nghị quyết này như một luồng sinh khí mới, khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm và sự hưng phấn để yên tâm đầu tư, dấn thân vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết ra đời trong bối cảnh đặc biệt, tạo đà cho Việt Nam cất cánh

Nghị quyết 72-NQ/TW ra đời trong bối cảnh lịch sử đặc biệt, khi Đảng ta đang triển khai đồng bộ "Bộ tứ nghị quyết trụ cột" nhằm tạo đà cho Việt Nam cất cánh, vươn mình ra thế giới. Đó là Nghị quyết 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Gần đây nhất, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã bổ sung thêm sức mạnh, tạo nên một hệ thống nghị quyết chiến lược, liên kết chặt chẽ, dưới sự định hướng khoa học của Đảng. Trong dòng chảy cách mạng ấy, Nghị quyết 72-NQ/TW nổi lên như một trụ cột quan trọng, không chỉ tập trung vào y tế mà còn hòa quyện hài hòa với các lĩnh vực khác, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với những định hướng đột phá, đặc biệt trong việc tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân, nghị quyết đã mang lại niềm tin mãnh liệt, khơi dậy tinh thần hăng hái của cộng đồng y tế tư nhân trong việc đóng góp vào sự nghiệp y tế quốc gia.

Lộ trình rõ ràng, khả thi

Xét về mặt khoa học và chiến lược, Nghị quyết 72-NQ/TW đã phân tích sâu sắc thực trạng hệ thống y tế Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập tồn tại, trong đó có những rào cản lớn đối với sự phát triển của y tế tư nhân.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, Nghị quyết đã vạch ra lộ trình rõ ràng, khả thi đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, với những chính sách mang tính đột phá nhằm tháo gỡ những vướng mắc lâu nay.

Đặc biệt, Nghị quyết tập trung vào vai trò của y tế tư nhân như một động lực then chốt, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực này đầu tư, mở rộng, góp phần giảm tải cho y tế công lập và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Với cộng đồng y tế tư nhân, GS Nguyễn Văn Đệ cho rằng, đây là cơ hội vàng để vượt qua những trở ngại lớn, từ hạn chế về đất đai, tài chính đến các rào cản pháp lý, để vươn mình phát triển mạnh mẽ.

7 điểm đột phá trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của y tế tư nhân

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Nghị quyết 72-NQ/TW là việc đưa ra các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn lớn nhất mà y tế tư nhân đang đối mặt, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để khu vực này phát triển bền vững. Những chính sách này không chỉ mang tính đột phá mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với vai trò của y tế tư nhân trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước hết, việc ưu tiên quỹ đất sạch, đất thu hồi từ các dự án, cùng với việc cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất y tế, là một bước tiến lớn, giải quyết triệt để vấn đề đất đai - một trong những rào cản lớn nhất đối với các nhà đầu tư y tế tư nhân kéo dài, dai dẳng trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị lớn ngày càng khan hiếm, chính sách này sẽ giúp các bệnh viện tư nhân tiếp cận nguồn lực đất đai một cách dễ dàng hơn, đồng thời tạo điều kiện để xây dựng các cơ sở y tế hiện đại, quy mô lớn, tạo nền tảng quan trọng để phát triển các bệnh viện chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống y tế công lập.

Thứ hai, việc cho phép áp dụng cơ chế giải phóng mặt bằng nhanh để phát triển cơ sở chăm sóc sức khỏe là một quyết định trí tuệ, sáng kiến mang tính đột phá, giúp rút ngắn thời gian triển khai các dự án y tế tư nhân. Trước đây, quy trình giải phóng mặt bằng thường kéo dài, phức tạp, gây chậm trễ và tăng chi phí đầu tư. Với cơ chế mới, các nhà đầu tư y tế tư nhân có thể triển khai dự án một cách nhanh chóng, hiệu quả, từ đó sớm đưa vào hoạt động các cơ sở y tế chất lượng cao, phục vụ cộng đồng. Điều này đã thể hiện rõ sự quyết tâm của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, khơi dậy tinh thần hăng hái của cộng đồng y tế tư nhân trong việc tham gia vào sự nghiệp y tế quốc gia.

Thứ ba, chính sách không thu tiền sử dụng đất, giảm hoặc miễn tiền thuê đất đối với cơ sở y tế tư nhân phi lợi nhuận là một nội dung mang tính nhân văn sâu sắc. Đối với các cơ sở y tế tư nhân không vì mục tiêu lợi nhuận, đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, từ đó tạo điều kiện để họ cung cấp dịch vụ y tế với giá cả hợp lý, tiếp cận được với nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, điều này đã rõ nét cho định hướng của Đảng trong việc phát triển y tế toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ tư, việc không áp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở y tế tư nhân phi lợi nhuận, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, là một chính sách đột phá, tạo động lực mạnh mẽ để khu vực này phát triển. Trước đây, gánh nặng thuế đã là một rào cản lớn khiến nhiều tổ chức y tế tư nhân gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Với chính sách này, các cơ sở y tế phi lợi nhuận có thể tái đầu tư toàn bộ nguồn lực vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, mua sắm trang thiết bị hiện đại và đào tạo nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thứ năm, việc cho phép áp dụng hình thức thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định là một sáng kiến sáng tạo, giúp tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có của nhà nước, góp phần giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu cho các nhà đầu tư tư nhân, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở y tế tư nhân nhanh chóng đi vào hoạt động, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, nơi nguồn lực y tế còn hạn chế. Điều này thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn xa của Đảng trong việc huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp y tế.

Thứ sáu, việc huy động nguồn lực xã hội trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt ở các lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu, sản xuất thuốc – vaccine – thiết bị y tế, kiểm định – kiểm nghiệm – kiểm chuẩn, là một cơ chế mang tính đột phá, mở ra cơ hội lớn cho y tế tư nhân.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhu cầu về thuốc, vaccine và thiết bị y tế chất lượng cao ngày càng tăng và y tế tư nhân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu này. Chính sách này sẽ khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu khoa học, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp y tế trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao.

Cuối cùng, việc khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm quốc gia và quốc tế là một định hướng chiến lược, đánh dấu sự quan tâm đặc biệt, đánh giá cao những đóng góp và sự chuyển mình mạnh mẽ của y tế tư nhân Việt Nam.

GS Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, trong bối cảnh các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,... đã phát triển mạnh các bệnh viện tư nhân chất lượng cao, thu hút bệnh nhân quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để đi theo con đường này. Những bệnh viện tư nhân quy mô lớn sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trong nước, thúc đẩy quảng bá hình ảnh y tế Việt Nam ra thế giới, mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể, đồng thời tạo động lực cho cộng đồng y tế tư nhân đầu tư mạnh mẽ hơn.

Cộng đồng y tế tư nhân cam kết quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 72

Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân cũng khẳng định, những chính sách trên đã thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo của Đảng trong việc phát triển y tế tư nhân. Đối với cộng đồng y tế tư nhân, đây là dấu mốc lịch sử, khơi dậy niềm tin và sự hưng phấn để đầu tư dài hạn.

Từ góc độ thuyết phục khoa học, Nghị quyết 72-NQ/TW vừa là văn kiện chính trị vừa là tài liệu chiến lược dựa trên cơ sở dữ liệu thực tiễn. Theo các nghiên cứu quốc tế, các nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản đều dựa vào y tế tư nhân để nâng cao hiệu quả hệ thống, với tỷ lệ đầu tư tư nhân chiếm tới 50-60% tổng chi phí y tế.

Tại Việt Nam, theo quan điểm cá nhân của GS Nguyễn Văn Đệ, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, dân số trẻ, chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm, để đạt được mục tiêu đến năm 2030, 100% dân số được bao phủ bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm, nâng cao tuổi thọ trung bình; người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình. ...

Đối với cộng đồng y tế tư nhân, những định hướng này là nguồn động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần hăng hái, quyết tâm đầu tư để cùng đất nước đạt được những thành tựu rực rỡ.

Cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 72-NQ/TW, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng.

"Chúng tôi sẽ đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, công nghệ, đào tạo nhân lực, đảm bảo dịch vụ y tế chất lượng, giá cả phải chăng, hướng tới lợi ích của nhân dân. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các nghị quyết trụ cột, tạo môi trường thuận lợi để y tế tư nhân phát triển, góp phần thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường", GS Đệ nhấn mạnh

Nghị quyết 72-NQ/TW đã thể hiện rõ đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với những định hướng đột phá tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân. Đây là động lực to lớn để y tế tư nhân vươn mình, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn dân ta hãy đoàn kết, hành động quyết liệt để biến nghị quyết thành hiện thực, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu dưới sự lãnh đạo vĩ đại của Đảng, với tinh thần hăng hái, quyết tâm của cộng đồng y tế tư nhân.