Người dùng cần làm gì để tránh mất số với SIM phụ chưa xác thực?

(Ngày Nay) - Những người sử dụng nhiều SIM nhưng chỉ đăng ký VNeID cho một số điện thoại. Vậy các SIM còn lại có bị khóa hay không và người dùng cần làm gì để tránh mất số sau ngày 15/4?
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, yêu cầu tất cả thuê bao di động phải hoàn thiện và xác thực đầy đủ thông tin cá nhân. Cụ thể, mỗi thuê bao cần đảm bảo đủ 4 trường thông tin gồm: Số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt. Những thông tin này phải trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau thời điểm 15/4, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bị xử lý theo lộ trình. Nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ, tiến tới chấm dứt hợp đồng và thu hồi số thuê bao.

Từ ngày 15/4/2026, nhà mạng sẽ thực hiện khóa SIM, chặn gọi điện, nhắn tin với trường hợp SIM không chính chủ.

Người dùng có 60 ngày kể từ mốc 15/4 để hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, số điện thoại sẽ bị khóa vĩnh viễn. Trong trường hợp thông tin đã đầy đủ và chính xác từ trước, người dùng không cần thực hiện thêm thủ tục.

Tuy nhiên, nhiều người dùng hiện nay lại sở hữu cùng lúc nhiều SIM (SIM chính, SIM phụ, SIM data…), nhưng chỉ đăng ký tài khoản VNeID với một số điện thoại duy nhất. Điều này dẫn đến lo ngại: Các SIM còn lại có bị khóa theo quy định mới hay không? Theo hướng dẫn từ các nhà mạng, những SIM đó vẫn có thể sử dụng bình thường nếu đã được đăng ký chính chủ với nhà mạng (qua ứng dụng hoặc tại điểm giao dịch). Đối với các SIM phụ chưa hoàn tất xác thực với nhà mạng, người dùng cần chủ động cập nhật thông tin nếu muốn tiếp tục duy trì số thuê bao.

Xác thực thông tin qua VNeID với những số đang sử dụng và không xác nhận với số không sử dụng.

Trường hợp không chắc chắn SIM đã được đăng ký đầy đủ hay chưa, có thể liên hệ tổng đài của nhà mạng đang sử dụng hoặc kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng chính thức của nhà mạng để xem có yêu cầu bổ sung dữ liệu hay không. Hoặc người dùng nhắn tin TTTB tới 1414.

Nếu các SIM phụ đã được đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân và dữ liệu khuôn mặt, người dùng vẫn có thể sử dụng bình thường. Khi các số điện thoại này được đồng bộ trong tài khoản VNeID (mục "Số điện thoại"), chỉ cần kiểm tra và xác nhận thông tin là hoàn tất.

