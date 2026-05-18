“Xoan mở hội” tạo không gian trải nghiệm di sản văn hoá phi vật thể

(Ngày Nay) - Sự kiện “Xoan mở hội” dự kiến diễn ra ngày 23/5 tại Bảo tàng Hà Nội, mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm và biểu diễn hát Xoan dành cho công chúng trẻ. Đây là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông văn hóa “Thanh âm đất Tổ” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Chương trình được tổ chức với mong muốn góp phần đưa hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận đến gần hơn với đời sống đương đại. Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn còn khoảng cách với giới trẻ, ban tổ chức lựa chọn hướng tiếp cận thông qua các trải nghiệm tương tác, trực quan nhằm tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận di sản theo cách gần gũi hơn.

Điểm nhấn của chương trình là buổi biểu diễn hát Xoan kéo dài khoảng 90 phút, giới thiệu và trình diễn các bài Xoan cổ. Khán giả sẽ được thưởng thức các bài Xoan cổ thuộc chặng hát Thờ gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, các tiết mục hát Quả cách mang màu sắc dân gian truyền thống cùng những tiết mục hát Xoan tiêu biểu như “Bỏ bộ”, “Mó cá”. Xen kẽ chương trình là phần giao lưu, học hát cùng nghệ nhân, giúp người tham gia hiểu thêm về nhịp điệu, lối hát và giá trị văn hóa của hát Xoan.

Hát Xoan là loại hình nghệ thuật dân gian gắn với tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng tại Phú Thọ. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, hát Xoan còn phản ánh đời sống tinh thần, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của người dân vùng trung du Bắc Bộ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, hiện nay, loại hình nghệ thuật này vẫn chủ yếu hiện diện trong không gian lễ hội và các hoạt động văn hóa truyền thống.

Từ thực tế đó, “Xoan mở hội” được xây dựng theo hướng kết hợp giữa biểu diễn, trải nghiệm và tương tác trực tiếp. Thay vì chỉ giới thiệu di sản theo hình thức trưng bày hoặc sân khấu hóa đơn thuần, chương trình hướng tới việc để người tham gia trực tiếp nghe, nhìn và cảm nhận hát Xoan trong nhiều không gian khác nhau.

Bên cạnh chương trình biểu diễn, sự kiện còn tổ chức workshop trang trí phách tre, chụp ảnh lưu niệm photobooth và khu vực trưng bày thông tin về di sản. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tương tác nhằm tăng trải nghiệm trực tiếp cho người tham gia, đặc biệt là giới trẻ.

Chương trình có sự tham gia của Trùm phường Xoan An Thái, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch cùng nhiều nghệ nhân hát Xoan tại Phú Thọ. Sự đồng hành của các nghệ nhân góp phần đảm bảo tính nguyên bản và chiều sâu văn hóa cho sự kiện.

Thông qua “Xoan mở hội”, nhóm thực hiện kỳ vọng tạo thêm một không gian để người trẻ tiếp cận hát Xoan theo cách gần gũi hơn trong đời sống hôm nay. Đây cũng là một trong những nỗ lực nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh truyền thông số và văn hóa đại chúng phát triển mạnh mẽ.