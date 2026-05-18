“Xoan mở hội” tạo không gian trải nghiệm di sản văn hoá phi vật thể

Diệu Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sự kiện “Xoan mở hội” dự kiến diễn ra ngày 23/5 tại Bảo tàng Hà Nội, mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm và biểu diễn hát Xoan dành cho công chúng trẻ. Đây là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông văn hóa “Thanh âm đất Tổ” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh Phú Thọ thực hiện.
Hoạt động giao lưu cùng các nghệ nhân hát Xoan của đoàn khách du lịch nước ngoài tại đình Hùng Lô - Phú Thọ.
Hoạt động giao lưu cùng các nghệ nhân hát Xoan của đoàn khách du lịch nước ngoài tại đình Hùng Lô - Phú Thọ.

Chương trình được tổ chức với mong muốn góp phần đưa hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận đến gần hơn với đời sống đương đại. Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn còn khoảng cách với giới trẻ, ban tổ chức lựa chọn hướng tiếp cận thông qua các trải nghiệm tương tác, trực quan nhằm tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận di sản theo cách gần gũi hơn.

“Xoan mở hội” tạo không gian trải nghiệm di sản văn hoá phi vật thể ảnh 1

Sự kiện “Xoan mở hội” đã chính thức mở đăng ký trên fanpage của dự án

Điểm nhấn của chương trình là buổi biểu diễn hát Xoan kéo dài khoảng 90 phút, giới thiệu và trình diễn các bài Xoan cổ. Khán giả sẽ được thưởng thức các bài Xoan cổ thuộc chặng hát Thờ gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, các tiết mục hát Quả cách mang màu sắc dân gian truyền thống cùng những tiết mục hát Xoan tiêu biểu như “Bỏ bộ”, “Mó cá”. Xen kẽ chương trình là phần giao lưu, học hát cùng nghệ nhân, giúp người tham gia hiểu thêm về nhịp điệu, lối hát và giá trị văn hóa của hát Xoan.

Hát Xoan là loại hình nghệ thuật dân gian gắn với tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng tại Phú Thọ. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, hát Xoan còn phản ánh đời sống tinh thần, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của người dân vùng trung du Bắc Bộ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, hiện nay, loại hình nghệ thuật này vẫn chủ yếu hiện diện trong không gian lễ hội và các hoạt động văn hóa truyền thống.

Từ thực tế đó, “Xoan mở hội” được xây dựng theo hướng kết hợp giữa biểu diễn, trải nghiệm và tương tác trực tiếp. Thay vì chỉ giới thiệu di sản theo hình thức trưng bày hoặc sân khấu hóa đơn thuần, chương trình hướng tới việc để người tham gia trực tiếp nghe, nhìn và cảm nhận hát Xoan trong nhiều không gian khác nhau.

Bên cạnh chương trình biểu diễn, sự kiện còn tổ chức workshop trang trí phách tre, chụp ảnh lưu niệm photobooth và khu vực trưng bày thông tin về di sản. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tương tác nhằm tăng trải nghiệm trực tiếp cho người tham gia, đặc biệt là giới trẻ.

Chương trình có sự tham gia của Trùm phường Xoan An Thái, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch cùng nhiều nghệ nhân hát Xoan tại Phú Thọ. Sự đồng hành của các nghệ nhân góp phần đảm bảo tính nguyên bản và chiều sâu văn hóa cho sự kiện.

“Xoan mở hội” tạo không gian trải nghiệm di sản văn hoá phi vật thể ảnh 2

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch - Trùm phường Xoan An Thái cùng các nghệ nhân hát Xoan khác

Thông qua “Xoan mở hội”, nhóm thực hiện kỳ vọng tạo thêm một không gian để người trẻ tiếp cận hát Xoan theo cách gần gũi hơn trong đời sống hôm nay. Đây cũng là một trong những nỗ lực nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh truyền thông số và văn hóa đại chúng phát triển mạnh mẽ.

Diệu Linh
Thanh âm đất Tổ Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xoan mở hội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ Y tế tăng cường giám sát trước nguy cơ dịch Ebola
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Ảnh giữa, hàng trên: Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê)
Khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
Chỉ với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Lịch sử nước ta đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc.
Cuốn sách "Lịch sử nước ta": Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.